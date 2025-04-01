Moedas / BNGO
BNGO: Bionano Genomics Inc
1.79 USD 0.02 (1.13%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BNGO para hoje mudou para 1.13%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.73 e o mais alto foi 1.82.
Veja a dinâmica do par de moedas Bionano Genomics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
BNGO Notícias
- Bionano Genomics conclui oferta pública de US$ 10 milhões
- Bionano Genomics closes $10 million public offering
- E.U.A. - Ações fecharam o pregão em queda e o Índice Dow Jones Industrial Average recuou 0,27%
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.27%
- Medicare estabelece taxa preliminar de pagamento para teste de mapeamento genômico
- Medicare sets preliminary payment rate for genome mapping test
- Despite Fast-paced Momentum, Bionano Genomics (BNGO) Is Still a Bargain Stock
- Bionano Genomics (BNGO) Is Attractively Priced Despite Fast-paced Momentum
- Bionano Genomics stock holds steady as BTIG reiterates Neutral rating
- Bionano Genomics stock price target raised to $11 from $10 at H.C. Wainwright
- Bionano Genomics Posts Q2 Margin Gain
- Bionano Recaps Global Momentum Behind Optical Genome Mapping at the 2025 Annual Meeting of the European Society of Human Genetics Held Recently in Milan, Italy
- Bionano Laboratories Announces a Second Category I CPT Code for OGM Established by the AMA; this one for Use in Whole Genome Analysis for Constitutional Genetic Disorders
- Bionano Reports First Quarter 2025 Results and Highlights Recent Business Progress
- Bionano Genomics (BNGO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Bionano Genomics, Inc. (BNGO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
1.73 1.82
Faixa anual
1.50 28.20
- Fechamento anterior
- 1.77
- Open
- 1.79
- Bid
- 1.79
- Ask
- 2.09
- Low
- 1.73
- High
- 1.82
- Volume
- 1.999 K
- Mudança diária
- 1.13%
- Mudança mensal
- -52.01%
- Mudança de 6 meses
- -37.19%
- Mudança anual
- -93.37%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh