Divisas / BNGO
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
BNGO: Bionano Genomics Inc
1.77 USD 0.01 (0.56%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BNGO de hoy ha cambiado un -0.56%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.74, mientras que el máximo ha alcanzado 1.90.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Bionano Genomics Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BNGO News
- Bionano Genomics cierra una oferta pública de 10 millones de dólares
- Bionano Genomics completa oferta pública de $10 millones
- Bionano Genomics closes $10 million public offering
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.27%
- Las bolsas de valores de Estados Unidos cerraron con caídas; el Dow Jones Industrial Average perdió un 0.27%
- Medicare establece tarifa preliminar para prueba de mapeo genómico
- Medicare establece tarifa preliminar para prueba de mapeo genómico
- Medicare sets preliminary payment rate for genome mapping test
- Despite Fast-paced Momentum, Bionano Genomics (BNGO) Is Still a Bargain Stock
- Bionano Genomics (BNGO) Is Attractively Priced Despite Fast-paced Momentum
- Bionano Genomics stock holds steady as BTIG reiterates Neutral rating
- Bionano Genomics stock price target raised to $11 from $10 at H.C. Wainwright
- Bionano Genomics Posts Q2 Margin Gain
- Bionano Recaps Global Momentum Behind Optical Genome Mapping at the 2025 Annual Meeting of the European Society of Human Genetics Held Recently in Milan, Italy
- Bionano Laboratories Announces a Second Category I CPT Code for OGM Established by the AMA; this one for Use in Whole Genome Analysis for Constitutional Genetic Disorders
- Bionano Reports First Quarter 2025 Results and Highlights Recent Business Progress
- Bionano Genomics (BNGO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Bionano Genomics, Inc. (BNGO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
1.74 1.90
Rango anual
1.50 28.20
- Cierres anteriores
- 1.78
- Open
- 1.77
- Bid
- 1.77
- Ask
- 2.07
- Low
- 1.74
- High
- 1.90
- Volumen
- 3.657 K
- Cambio diario
- -0.56%
- Cambio mensual
- -52.55%
- Cambio a 6 meses
- -37.89%
- Cambio anual
- -93.44%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B