BNGO: Bionano Genomics Inc
1.78 USD 0.99 (35.74%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BNGO за сегодня изменился на -35.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.50, а максимальная — 1.80.
Следите за динамикой Bionano Genomics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BNGO
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.27%
- Medicare устанавливает предварительную ставку оплаты за геномное картирование
- Despite Fast-paced Momentum, Bionano Genomics (BNGO) Is Still a Bargain Stock
- Bionano Genomics stock holds steady as BTIG reiterates Neutral rating
- Bionano Genomics stock price target raised to $11 from $10 at H.C. Wainwright
- Bionano Genomics Posts Q2 Margin Gain
- Bionano Recaps Global Momentum Behind Optical Genome Mapping at the 2025 Annual Meeting of the European Society of Human Genetics Held Recently in Milan, Italy
- Bionano Laboratories Announces a Second Category I CPT Code for OGM Established by the AMA; this one for Use in Whole Genome Analysis for Constitutional Genetic Disorders
- Bionano Reports First Quarter 2025 Results and Highlights Recent Business Progress
- Bionano Genomics (BNGO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
1.50 1.80
Годовой диапазон
1.50 28.20
- Предыдущее закрытие
- 2.77
- Open
- 1.58
- Bid
- 1.78
- Ask
- 2.08
- Low
- 1.50
- High
- 1.80
- Объем
- 14.977 K
- Дневное изменение
- -35.74%
- Месячное изменение
- -52.28%
- 6-месячное изменение
- -37.54%
- Годовое изменение
- -93.41%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.