Valute / BNGO
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
BNGO: Bionano Genomics Inc
1.79 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BNGO ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.78 e ad un massimo di 1.85.
Segui le dinamiche di Bionano Genomics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BNGO News
- Bionano Genomics completa un’offerta pubblica da 10 milioni di dollari
- Bionano Genomics closes $10 million public offering
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.27%
- Medicare stabilisce tariffa preliminare per test di mappatura genomica
- Medicare sets preliminary payment rate for genome mapping test
- Despite Fast-paced Momentum, Bionano Genomics (BNGO) Is Still a Bargain Stock
- Bionano Genomics (BNGO) Is Attractively Priced Despite Fast-paced Momentum
- Bionano Genomics stock holds steady as BTIG reiterates Neutral rating
- Bionano Genomics stock price target raised to $11 from $10 at H.C. Wainwright
- Bionano Genomics Posts Q2 Margin Gain
- Bionano Recaps Global Momentum Behind Optical Genome Mapping at the 2025 Annual Meeting of the European Society of Human Genetics Held Recently in Milan, Italy
- Bionano Laboratories Announces a Second Category I CPT Code for OGM Established by the AMA; this one for Use in Whole Genome Analysis for Constitutional Genetic Disorders
- Bionano Reports First Quarter 2025 Results and Highlights Recent Business Progress
- Bionano Genomics (BNGO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Bionano Genomics, Inc. (BNGO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
1.78 1.85
Intervallo Annuale
1.50 28.20
- Chiusura Precedente
- 1.79
- Apertura
- 1.81
- Bid
- 1.79
- Ask
- 2.09
- Minimo
- 1.78
- Massimo
- 1.85
- Volume
- 1.339 K
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- -52.01%
- Variazione Semestrale
- -37.19%
- Variazione Annuale
- -93.37%
21 settembre, domenica