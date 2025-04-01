货币 / BNGO
BNGO: Bionano Genomics Inc
1.77 USD 0.01 (0.56%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BNGO汇率已更改-0.56%。当日，交易品种以低点1.77和高点1.89进行交易。
关注Bionano Genomics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BNGO新闻
- Bionano Genomics closes $10 million public offering
- 美国股市收低；截至收盘道琼斯工业平均指数下跌0.27%
- 医保中心为基因组测绘测试设定初步支付费率
- Despite Fast-paced Momentum, Bionano Genomics (BNGO) Is Still a Bargain Stock
- Bionano Genomics (BNGO) Is Attractively Priced Despite Fast-paced Momentum
- Bionano Genomics stock holds steady as BTIG reiterates Neutral rating
- Bionano Genomics stock price target raised to $11 from $10 at H.C. Wainwright
- Bionano Genomics Posts Q2 Margin Gain
- Bionano Recaps Global Momentum Behind Optical Genome Mapping at the 2025 Annual Meeting of the European Society of Human Genetics Held Recently in Milan, Italy
- Bionano Laboratories Announces a Second Category I CPT Code for OGM Established by the AMA; this one for Use in Whole Genome Analysis for Constitutional Genetic Disorders
- Bionano Reports First Quarter 2025 Results and Highlights Recent Business Progress
- Bionano Genomics (BNGO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
1.77 1.89
年范围
1.50 28.20
- 前一天收盘价
- 1.78
- 开盘价
- 1.84
- 卖价
- 1.77
- 买价
- 2.07
- 最低价
- 1.77
- 最高价
- 1.89
- 交易量
- 1.099 K
- 日变化
- -0.56%
- 月变化
- -52.55%
- 6个月变化
- -37.89%
- 年变化
- -93.44%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值