通貨 / BNGO
BNGO: Bionano Genomics Inc
1.79 USD 0.02 (1.13%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BNGOの今日の為替レートは、1.13%変化しました。日中、通貨は1あたり1.73の安値と1.82の高値で取引されました。
Bionano Genomics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
BNGO News
- バイオナノ・ジェノミクス、1,000万ドルの公募を完了
- Bionano Genomics closes $10 million public offering
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.27%
- メディケア、ゲノムマッピング検査の暫定支払い率を設定
- Medicare sets preliminary payment rate for genome mapping test
- Despite Fast-paced Momentum, Bionano Genomics (BNGO) Is Still a Bargain Stock
- Bionano Genomics (BNGO) Is Attractively Priced Despite Fast-paced Momentum
- Bionano Genomics stock holds steady as BTIG reiterates Neutral rating
- Bionano Genomics stock price target raised to $11 from $10 at H.C. Wainwright
- Bionano Genomics Posts Q2 Margin Gain
- Bionano Recaps Global Momentum Behind Optical Genome Mapping at the 2025 Annual Meeting of the European Society of Human Genetics Held Recently in Milan, Italy
- Bionano Laboratories Announces a Second Category I CPT Code for OGM Established by the AMA; this one for Use in Whole Genome Analysis for Constitutional Genetic Disorders
- Bionano Reports First Quarter 2025 Results and Highlights Recent Business Progress
- Bionano Genomics (BNGO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Bionano Genomics, Inc. (BNGO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
1.73 1.82
1年のレンジ
1.50 28.20
- 以前の終値
- 1.77
- 始値
- 1.79
- 買値
- 1.79
- 買値
- 2.09
- 安値
- 1.73
- 高値
- 1.82
- 出来高
- 1.999 K
- 1日の変化
- 1.13%
- 1ヶ月の変化
- -52.01%
- 6ヶ月の変化
- -37.19%
- 1年の変化
- -93.37%
