BNGO: Bionano Genomics Inc

1.82 USD 0.03 (1.68%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BNGO hat sich für heute um 1.68% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.79 bis zu einem Hoch von 1.85 gehandelt.

Verfolgen Sie die Bionano Genomics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BNGO News

Tagesspanne
1.79 1.85
Jahresspanne
1.50 28.20
Vorheriger Schlusskurs
1.79
Eröffnung
1.81
Bid
1.82
Ask
2.12
Tief
1.79
Hoch
1.85
Volumen
926
Tagesänderung
1.68%
Monatsänderung
-51.21%
6-Monatsänderung
-36.14%
Jahresänderung
-93.26%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K