BNGO: Bionano Genomics Inc
1.82 USD 0.03 (1.68%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BNGO hat sich für heute um 1.68% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.79 bis zu einem Hoch von 1.85 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bionano Genomics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
BNGO News
Tagesspanne
1.79 1.85
Jahresspanne
1.50 28.20
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.79
- Eröffnung
- 1.81
- Bid
- 1.82
- Ask
- 2.12
- Tief
- 1.79
- Hoch
- 1.85
- Volumen
- 926
- Tagesänderung
- 1.68%
- Monatsänderung
- -51.21%
- 6-Monatsänderung
- -36.14%
- Jahresänderung
- -93.26%
