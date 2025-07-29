- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
BMN: BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust of Beneficial Intere
A taxa do BMN para hoje mudou para -0.52%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.01 e o mais alto foi 25.06.
Veja a dinâmica do par de moedas BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust of Beneficial Intere. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BMN Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BMN hoje?
Hoje BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust of Beneficial Intere (BMN) está avaliado em 25.01. O instrumento é negociado dentro de 25.01 - 25.06, o fechamento de ontem foi 25.14, e o volume de negociação atingiu 13. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BMN em tempo real.
As ações de BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust of Beneficial Intere pagam dividendos?
Atualmente BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust of Beneficial Intere está avaliado em 25.01. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.48% e USD. Monitore os movimentos de BMN no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BMN?
Você pode comprar ações de BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust of Beneficial Intere (BMN) pelo preço atual 25.01. Ordens geralmente são executadas perto de 25.01 ou 25.31, enquanto 13 e -0.12% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BMN no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BMN?
Investir em BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust of Beneficial Intere envolve considerar a faixa anual 23.05 - 25.91 e o preço atual 25.01. Muitos comparam 0.04% e 4.03% antes de enviar ordens em 25.01 ou 25.31. Estude as mudanças diárias de preço de BMN no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust?
O maior preço de Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust (BMN) no último ano foi 25.91. As ações oscilaram bastante dentro de 23.05 - 25.91, e a comparação com 25.14 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust of Beneficial Intere no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust?
O menor preço de Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust (BMN) no ano foi 23.05. A comparação com o preço atual 25.01 e 23.05 - 25.91 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BMN em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BMN?
No passado BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust of Beneficial Intere passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.14 e 0.48% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 25.14
- Open
- 25.04
- Bid
- 25.01
- Ask
- 25.31
- Low
- 25.01
- High
- 25.06
- Volume
- 13
- Mudança diária
- -0.52%
- Mudança mensal
- 0.04%
- Mudança de 6 meses
- 4.03%
- Mudança anual
- 0.48%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- 0.6%
- Atu.
-
- Projeç.
- 0.1%
- Prév.
- 0.7%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.3%
- Prév.
- 0.7%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 4.8
- Prév.
- 23.2
- Atu.
-
- Projeç.
- 8.3
- Prév.
- 5.6
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 0.1%
- Prév.
- 0.2%
- Atu.
-
- Projeç.
- 0.0%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 0.3%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- -2.689 milh
- Prév.
- 3.715 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.276 milh
- Prév.
- -0.763 milh