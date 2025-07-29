- Обзор рынка
BMN: BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust of Beneficial Intere
Курс BMN за сегодня изменился на -0.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.01, а максимальная — 25.06.
Следите за динамикой BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust of Beneficial Intere. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BMN сегодня?
BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust of Beneficial Intere (BMN) сегодня оценивается на уровне 25.01. Инструмент торгуется в пределах 25.01 - 25.06, вчерашнее закрытие составило 25.14, а торговый объем достиг 13. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BMN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust of Beneficial Intere?
BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust of Beneficial Intere в настоящее время оценивается в 25.01. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.48% и USD. Отслеживайте движения BMN на графике в реальном времени.
Как купить акции BMN?
Вы можете купить акции BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust of Beneficial Intere (BMN) по текущей цене 25.01. Ордера обычно размещаются около 25.01 или 25.31, тогда как 13 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BMN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BMN?
Инвестирование в BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust of Beneficial Intere предполагает учет годового диапазона 23.05 - 25.91 и текущей цены 25.01. Многие сравнивают 0.04% и 4.03% перед размещением ордеров на 25.01 или 25.31. Изучайте ежедневные изменения цены BMN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust?
Самая высокая цена Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust (BMN) за последний год составила 25.91. Акции заметно колебались в пределах 23.05 - 25.91, сравнение с 25.14 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust of Beneficial Intere на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust?
Самая низкая цена Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust (BMN) за год составила 23.05. Сравнение с текущими 25.01 и 23.05 - 25.91 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BMN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BMN?
В прошлом BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust of Beneficial Intere проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.14 и 0.48% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.14
- Open
- 25.04
- Bid
- 25.01
- Ask
- 25.31
- Low
- 25.01
- High
- 25.06
- Объем
- 13
- Дневное изменение
- -0.52%
- Месячное изменение
- 0.04%
- 6-месячное изменение
- 4.03%
- Годовое изменение
- 0.48%
