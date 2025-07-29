BMN: BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust of Beneficial Intere
今日BMN汇率已更改-0.52%。当日，交易品种以低点25.01和高点25.06进行交易。
关注BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust of Beneficial Intere动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BMN新闻
常见问题解答
BMN股票今天的价格是多少？
BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust of Beneficial Intere股票今天的定价为25.01。它在25.01 - 25.06范围内交易，昨天的收盘价为25.14，交易量达到13。BMN的实时价格图表显示了这些更新。
BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust of Beneficial Intere股票是否支付股息？
BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust of Beneficial Intere目前的价值为25.01。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.48%和USD。实时查看图表以跟踪BMN走势。
如何购买BMN股票？
您可以以25.01的当前价格购买BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust of Beneficial Intere股票。订单通常设置在25.01或25.31附近，而13和-0.12%显示市场活动。立即关注BMN的实时图表更新。
如何投资BMN股票？
投资BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust of Beneficial Intere需要考虑年度范围23.05 - 25.91和当前价格25.01。许多人在以25.01或25.31下订单之前，会比较0.04%和。实时查看BMN价格图表，了解每日变化。
Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust的最高价格是25.91。在23.05 - 25.91内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust of Beneficial Intere的绩效。
Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust股票的最低价格是多少？
Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust（BMN）的最低价格为23.05。将其与当前的25.01和23.05 - 25.91进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BMN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BMN股票是什么时候拆分的？
BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust of Beneficial Intere历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.14和0.48%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.14
- 开盘价
- 25.04
- 卖价
- 25.01
- 买价
- 25.31
- 最低价
- 25.01
- 最高价
- 25.06
- 交易量
- 13
- 日变化
- -0.52%
- 月变化
- 0.04%
- 6个月变化
- 4.03%
- 年变化
- 0.48%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- -0.2%
- 前值
- 0.6%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.1%
- 前值
- 0.7%
- 实际值
-
- 预测值
- -0.3%
- 前值
- 0.7%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 4.8
- 前值
- 23.2
- 实际值
-
- 预测值
- 8.3
- 前值
- 5.6
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 0.1%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.0%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- -2.689 M
- 前值
- 3.715 M
- 实际值
-
- 预测值
- -0.276 M
- 前值
- -0.763 M