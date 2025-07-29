报价部分
货币 / BMN
回到股票

BMN: BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust of Beneficial Intere

25.01 USD 0.13 (0.52%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BMN汇率已更改-0.52%。当日，交易品种以低点25.01和高点25.06进行交易。

关注BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust of Beneficial Intere动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

BMN新闻

常见问题解答

BMN股票今天的价格是多少？

BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust of Beneficial Intere股票今天的定价为25.01。它在25.01 - 25.06范围内交易，昨天的收盘价为25.14，交易量达到13。BMN的实时价格图表显示了这些更新。

BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust of Beneficial Intere股票是否支付股息？

BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust of Beneficial Intere目前的价值为25.01。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.48%和USD。实时查看图表以跟踪BMN走势。

如何购买BMN股票？

您可以以25.01的当前价格购买BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust of Beneficial Intere股票。订单通常设置在25.01或25.31附近，而13和-0.12%显示市场活动。立即关注BMN的实时图表更新。

如何投资BMN股票？

投资BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust of Beneficial Intere需要考虑年度范围23.05 - 25.91和当前价格25.01。许多人在以25.01或25.31下订单之前，会比较0.04%和。实时查看BMN价格图表，了解每日变化。

Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust的最高价格是25.91。在23.05 - 25.91内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust of Beneficial Intere的绩效。

Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust股票的最低价格是多少？

Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust（BMN）的最低价格为23.05。将其与当前的25.01和23.05 - 25.91进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BMN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BMN股票是什么时候拆分的？

BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust of Beneficial Intere历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.14和0.48%中可见。

日范围
25.01 25.06
年范围
23.05 25.91
前一天收盘价
25.14
开盘价
25.04
卖价
25.01
买价
25.31
最低价
25.01
最高价
25.06
交易量
13
日变化
-0.52%
月变化
0.04%
6个月变化
4.03%
年变化
0.48%
