BMN: BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust of Beneficial Intere
Der Wechselkurs von BMN hat sich für heute um -0.52% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.01 bis zu einem Hoch von 25.06 gehandelt.
Verfolgen Sie die BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust of Beneficial Intere-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BMN News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BMN heute?
Die Aktie von BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust of Beneficial Intere (BMN) notiert heute bei 25.01. Sie wird innerhalb einer Spanne von 25.01 - 25.06 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.14 und das Handelsvolumen erreichte 13. Das Live-Chart von BMN zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BMN Dividenden?
BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust of Beneficial Intere wird derzeit mit 25.01 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.48% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BMN zu verfolgen.
Wie kaufe ich BMN-Aktien?
Sie können Aktien von BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust of Beneficial Intere (BMN) zum aktuellen Kurs von 25.01 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.01 oder 25.31 platziert, während 13 und -0.12% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BMN auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BMN-Aktien?
Bei einer Investition in BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust of Beneficial Intere müssen die jährliche Spanne 23.05 - 25.91 und der aktuelle Kurs 25.01 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.04% und 4.03%, bevor sie Orders zu 25.01 oder 25.31 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BMN.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust?
Der höchste Kurs von Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust (BMN) im vergangenen Jahr lag bei 25.91. Innerhalb von 23.05 - 25.91 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.14 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust of Beneficial Intere mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust?
Der niedrigste Kurs von Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust (BMN) im Laufe des Jahres betrug 23.05. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.01 und der Spanne 23.05 - 25.91 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BMN live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BMN statt?
BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust of Beneficial Intere hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.14 und 0.48% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.14
- Eröffnung
- 25.04
- Bid
- 25.01
- Ask
- 25.31
- Tief
- 25.01
- Hoch
- 25.06
- Volumen
- 13
- Tagesänderung
- -0.52%
- Monatsänderung
- 0.04%
- 6-Monatsänderung
- 4.03%
- Jahresänderung
- 0.48%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- -0.2%
- Vorh
- 0.6%
- Akt
-
- Erw
- 0.1%
- Vorh
- 0.7%
- Akt
-
- Erw
- -0.3%
- Vorh
- 0.7%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 4.8
- Vorh
- 23.2
- Akt
-
- Erw
- 8.3
- Vorh
- 5.6
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 0.1%
- Vorh
- 0.2%
- Akt
-
- Erw
- 0.0%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 0.3%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- -2.689 M
- Vorh
- 3.715 M
- Akt
-
- Erw
- -0.276 M
- Vorh
- -0.763 M