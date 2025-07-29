KurseKategorien
BMN: BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust of Beneficial Intere

25.01 USD 0.13 (0.52%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BMN hat sich für heute um -0.52% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.01 bis zu einem Hoch von 25.06 gehandelt.

Verfolgen Sie die BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust of Beneficial Intere-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Wie ist der Aktienkurs von BMN heute?

Die Aktie von BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust of Beneficial Intere (BMN) notiert heute bei 25.01. Sie wird innerhalb einer Spanne von 25.01 - 25.06 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.14 und das Handelsvolumen erreichte 13. Das Live-Chart von BMN zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie BMN Dividenden?

BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust of Beneficial Intere wird derzeit mit 25.01 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.48% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BMN zu verfolgen.

Wie kaufe ich BMN-Aktien?

Sie können Aktien von BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust of Beneficial Intere (BMN) zum aktuellen Kurs von 25.01 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.01 oder 25.31 platziert, während 13 und -0.12% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BMN auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in BMN-Aktien?

Bei einer Investition in BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust of Beneficial Intere müssen die jährliche Spanne 23.05 - 25.91 und der aktuelle Kurs 25.01 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.04% und 4.03%, bevor sie Orders zu 25.01 oder 25.31 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BMN.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust?

Der höchste Kurs von Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust (BMN) im vergangenen Jahr lag bei 25.91. Innerhalb von 23.05 - 25.91 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.14 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust of Beneficial Intere mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust?

Der niedrigste Kurs von Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust (BMN) im Laufe des Jahres betrug 23.05. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.01 und der Spanne 23.05 - 25.91 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BMN live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von BMN statt?

BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust of Beneficial Intere hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.14 und 0.48% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
25.01 25.06
Jahresspanne
23.05 25.91
Vorheriger Schlusskurs
25.14
Eröffnung
25.04
Bid
25.01
Ask
25.31
Tief
25.01
Hoch
25.06
Volumen
13
Tagesänderung
-0.52%
Monatsänderung
0.04%
6-Monatsänderung
4.03%
Jahresänderung
0.48%
16 Oktober, Donnerstag
00:00
ALL
IMF Tagung
Akt
Erw
Vorh
12:30
USD
Einzelhandelsumsatz m/m
Akt
Erw
-0.2%
Vorh
0.6%
12:30
USD
Kern Verbraucherpreise m/m
Akt
Erw
0.1%
Vorh
0.7%
12:30
USD
Einzelhandelsumsätze m/m
Akt
Erw
-0.3%
Vorh
0.7%
12:30
USD
PPI m/m
Akt
Erw
Vorh
12:30
USD
Kern PPI m/m
Akt
Erw
Vorh
12:30
USD
Philadelphia Fed Index der Unternehmer
Akt
Erw
4.8
Vorh
23.2
12:30
USD
Philadelphia Fed, Beschäftigung
Akt
Erw
8.3
Vorh
5.6
12:30
USD
Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe
Akt
Erw
Vorh
12:30
USD
Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
Fed Präsident Waller spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
Rede des Vizevorsitzenden für Aufsicht der Fed, Barr
Akt
Erw
Vorh
14:00
USD
Lagerbestände der Hersteller, Einzel- und Großhändler m/m
Akt
Erw
0.1%
Vorh
0.2%
14:00
USD
Lagerbestände der Einzelhändler m/m
Akt
Erw
0.0%
Vorh
0.0%
14:00
USD
Lagerbestände der Einzelhändler exkl. Autos m/m
Akt
Erw
Vorh
0.3%
14:00
USD
Fed Governor Bowman spricht
Akt
Erw
Vorh
16:00
USD
EIA Rohöl, Änderung der Speichermenge
Akt
Erw
-2.689 M
Vorh
3.715 M
16:00
USD
EIA Rohöl, Änderung der Speichermengen in Cushing, Oklahoma
Akt
Erw
-0.276 M
Vorh
-0.763 M