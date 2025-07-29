BMN hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust of Beneficial Intere hisse senedi 25.01 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 25.01 - 25.06 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 25.14 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 13 değerine ulaştı. BMN canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust of Beneficial Intere hisse senedi temettü ödüyor mu? BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust of Beneficial Intere hisse senedi şu anda 25.01 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 0.48% ve USD değerlerini izler. BMN hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

BMN hisse senedi nasıl alınır? BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust of Beneficial Intere hisselerini şu anki 25.01 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 25.01 ve Ask 25.31 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 13 ve günlük değişim oranı -0.12% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte BMN fiyat hareketlerini takip edin.

BMN hisse senedine nasıl yatırım yapılır? BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust of Beneficial Intere hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 23.05 - 25.91 ve mevcut fiyatı 25.01 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 25.01 veya Ask 25.31 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.04% ve 6 aylık değişim oranı 4.03% değerlerini karşılaştırır. BMN fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust hisse senedi yıllık olarak 25.91 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 23.05 - 25.91). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 25.14 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust of Beneficial Intere performansını takip edin.

Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust (BMN) hisse senedi yıllık olarak en düşük 23.05 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 25.01 ve hareket ettiği yıllık aralık 23.05 - 25.91 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki BMN fiyat hareketlerini izleyin.