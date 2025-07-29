CotationsSections
BMN: BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust of Beneficial Intere

25.01 USD 0.13 (0.52%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BMN a changé de -0.52% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.01 et à un maximum de 25.06.

Suivez la dynamique BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust of Beneficial Intere. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action BMN aujourd'hui ?

L'action BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust of Beneficial Intere est cotée à 25.01 aujourd'hui. Elle se négocie dans 25.01 - 25.06, a clôturé hier à 25.14 et son volume d'échange a atteint 13. Le graphique en temps réel du cours de BMN présente ces mises à jour.

L'action BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust of Beneficial Intere verse-t-elle des dividendes ?

BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust of Beneficial Intere est actuellement valorisé à 25.01. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 0.48% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BMN.

Comment acheter des actions BMN ?

Vous pouvez acheter des actions BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust of Beneficial Intere au cours actuel de 25.01. Les ordres sont généralement placés à proximité de 25.01 ou de 25.31, le 13 et le -0.12% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BMN sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action BMN ?

Investir dans BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust of Beneficial Intere implique de prendre en compte la fourchette annuelle 23.05 - 25.91 et le prix actuel 25.01. Beaucoup comparent 0.04% et 4.03% avant de passer des ordres à 25.01 ou 25.31. Consultez le graphique du cours de BMN en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust ?

Le cours le plus élevé de Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust l'année dernière était 25.91. Au cours de 23.05 - 25.91, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 25.14 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust of Beneficial Intere sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust ?

Le cours le plus bas de Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust (BMN) sur l'année a été 23.05. Sa comparaison avec 25.01 et 23.05 - 25.91 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BMN sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action BMN a-t-elle été divisée ?

BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust of Beneficial Intere a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 25.14 et 0.48% après les opérations sur titres.

Range quotidien
25.01 25.06
Range Annuel
23.05 25.91
Clôture Précédente
25.14
Ouverture
25.04
Bid
25.01
Ask
25.31
Plus Bas
25.01
Plus Haut
25.06
Volume
13
Changement quotidien
-0.52%
Changement Mensuel
0.04%
Changement à 6 Mois
4.03%
Changement Annuel
0.48%
16 octobre, jeudi
00:00
ALL
Réunion du FMI
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
Ventes au Détail m/m
Act
Fcst
-0.2%
Prev
0.6%
12:30
USD
Ventes au détail de base m/m
Act
Fcst
0.1%
Prev
0.7%
12:30
USD
Contrôle de la Vente au Détail m/m
Act
Fcst
-0.3%
Prev
0.7%
12:30
USD
PPI m/m
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
IPP de base m/m
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
Indice manufacturier de la Réserve Fédérale de Philadelphie
Act
Fcst
4.8
Prev
23.2
12:30
USD
Emploi à la Réserve Fédérale de Philadelphie
Act
Fcst
8.3
Prev
5.6
12:30
USD
Allocations Initiales de Chômage
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
Allocations de chômage en continu.
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale, Waller
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
Discours du Vice-Président Barr de la Fed pour la Supervision
Act
Fcst
Prev
14:00
USD
Stocks des Entreprises m/m
Act
Fcst
0.1%
Prev
0.2%
14:00
USD
Stocks de détail m/m
Act
Fcst
0.0%
Prev
0.0%
14:00
USD
Stocks de détail à l’exclusion de Autos m/m
Act
Fcst
Prev
0.3%
14:00
USD
Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale Bowman
Act
Fcst
Prev
16:00
USD
Variation des stocks de pétrole brut de l’EIA
Act
Fcst
-2.689 M
Prev
3.715 M
16:00
USD
EIA Cushing Variation des stocks de pétrole brut
Act
Fcst
-0.276 M
Prev
-0.763 M