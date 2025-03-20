- Visão do mercado
BKLN: Invesco Senior Loan ETF
A taxa do BKLN para hoje mudou para 0.10%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.90 e o mais alto foi 20.93.
Veja a dinâmica do par de moedas Invesco Senior Loan ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BKLN hoje?
Hoje Invesco Senior Loan ETF (BKLN) está avaliado em 20.92. O instrumento é negociado dentro de 0.10%, o fechamento de ontem foi 20.90, e o volume de negociação atingiu 5903. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BKLN em tempo real.
As ações de Invesco Senior Loan ETF pagam dividendos?
Atualmente Invesco Senior Loan ETF está avaliado em 20.92. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.38% e USD. Monitore os movimentos de BKLN no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BKLN?
Você pode comprar ações de Invesco Senior Loan ETF (BKLN) pelo preço atual 20.92. Ordens geralmente são executadas perto de 20.92 ou 21.22, enquanto 5903 e 0.05% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BKLN no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BKLN?
Investir em Invesco Senior Loan ETF envolve considerar a faixa anual 20.03 - 21.19 e o preço atual 20.92. Muitos comparam 0.10% e 1.06% antes de enviar ordens em 20.92 ou 21.22. Estude as mudanças diárias de preço de BKLN no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Invesco Senior Loan ETF?
O maior preço de Invesco Senior Loan ETF (BKLN) no último ano foi 21.19. As ações oscilaram bastante dentro de 20.03 - 21.19, e a comparação com 20.90 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Invesco Senior Loan ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Invesco Senior Loan ETF?
O menor preço de Invesco Senior Loan ETF (BKLN) no ano foi 20.03. A comparação com o preço atual 20.92 e 20.03 - 21.19 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BKLN em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BKLN?
No passado Invesco Senior Loan ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 20.90 e -0.38% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 20.90
- Open
- 20.91
- Bid
- 20.92
- Ask
- 21.22
- Low
- 20.90
- High
- 20.93
- Volume
- 5.903 K
- Mudança diária
- 0.10%
- Mudança mensal
- 0.10%
- Mudança de 6 meses
- 1.06%
- Mudança anual
- -0.38%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8