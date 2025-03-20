- Panorámica
BKLN: Invesco Senior Loan ETF
El tipo de cambio de BKLN de hoy ha cambiado un 0.10%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 20.90, mientras que el máximo ha alcanzado 20.93.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Invesco Senior Loan ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BKLN hoy?
Invesco Senior Loan ETF (BKLN) se evalúa hoy en 20.92. El instrumento se negocia dentro de 0.10%; el cierre de ayer ha sido 20.90 y el volumen comercial ha alcanzado 4420. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BKLN en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Invesco Senior Loan ETF?
Invesco Senior Loan ETF se evalúa actualmente en 20.92. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -0.38% y USD. Monitoree los movimientos de BKLN en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BKLN?
Puede comprar acciones de Invesco Senior Loan ETF (BKLN) al precio actual de 20.92. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 20.92 o 21.22, mientras que 4420 y 0.05% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BKLN en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BKLN?
Invertir en Invesco Senior Loan ETF implica tener en cuenta el rango anual 20.03 - 21.19 y el precio actual 20.92. Muchos comparan 0.10% y 1.06% antes de colocar órdenes en 20.92 o 21.22. Estudie los cambios diarios de precios de BKLN en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Invesco Senior Loan ETF?
El precio más alto de Invesco Senior Loan ETF (BKLN) en el último año ha sido 21.19. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 20.03 - 21.19, una comparación con 20.90 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Invesco Senior Loan ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Invesco Senior Loan ETF?
El precio más bajo de Invesco Senior Loan ETF (BKLN) para el año ha sido 20.03. La comparación con los actuales 20.92 y 20.03 - 21.19 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BKLN en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BKLN?
En el pasado, Invesco Senior Loan ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 20.90 y -0.38% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 20.90
- Open
- 20.91
- Bid
- 20.92
- Ask
- 21.22
- Low
- 20.90
- High
- 20.93
- Volumen
- 4.420 K
- Cambio diario
- 0.10%
- Cambio mensual
- 0.10%
- Cambio a 6 meses
- 1.06%
- Cambio anual
- -0.38%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8