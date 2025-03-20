KurseKategorien
BKLN: Invesco Senior Loan ETF

20.92 USD 0.02 (0.10%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BKLN hat sich für heute um 0.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.90 bis zu einem Hoch von 20.93 gehandelt.

Verfolgen Sie die Invesco Senior Loan ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Wie ist der Aktienkurs von BKLN heute?

Die Aktie von Invesco Senior Loan ETF (BKLN) notiert heute bei 20.92. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.10% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 20.90 und das Handelsvolumen erreichte 5903. Das Live-Chart von BKLN zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie BKLN Dividenden?

Invesco Senior Loan ETF wird derzeit mit 20.92 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -0.38% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BKLN zu verfolgen.

Wie kaufe ich BKLN-Aktien?

Sie können Aktien von Invesco Senior Loan ETF (BKLN) zum aktuellen Kurs von 20.92 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 20.92 oder 21.22 platziert, während 5903 und 0.05% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BKLN auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in BKLN-Aktien?

Bei einer Investition in Invesco Senior Loan ETF müssen die jährliche Spanne 20.03 - 21.19 und der aktuelle Kurs 20.92 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.10% und 1.06%, bevor sie Orders zu 20.92 oder 21.22 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BKLN.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Invesco Senior Loan ETF?

Der höchste Kurs von Invesco Senior Loan ETF (BKLN) im vergangenen Jahr lag bei 21.19. Innerhalb von 20.03 - 21.19 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 20.90 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Invesco Senior Loan ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Invesco Senior Loan ETF?

Der niedrigste Kurs von Invesco Senior Loan ETF (BKLN) im Laufe des Jahres betrug 20.03. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 20.92 und der Spanne 20.03 - 21.19 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BKLN live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von BKLN statt?

Invesco Senior Loan ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 20.90 und -0.38% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
20.90 20.93
Jahresspanne
20.03 21.19
Vorheriger Schlusskurs
20.90
Eröffnung
20.91
Bid
20.92
Ask
21.22
Tief
20.90
Hoch
20.93
Volumen
5.903 K
Tagesänderung
0.10%
Monatsänderung
0.10%
6-Monatsänderung
1.06%
Jahresänderung
-0.38%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
1.8%
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
-0.3%
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
94.2
Erw
100.7
Vorh
97.8