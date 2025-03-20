QuotazioniSezioni
BKLN: Invesco Senior Loan ETF

20.92 USD 0.02 (0.10%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BKLN ha avuto una variazione del 0.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.90 e ad un massimo di 20.93.

Segui le dinamiche di Invesco Senior Loan ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni BKLN oggi?

Oggi le azioni Invesco Senior Loan ETF sono prezzate a 20.92. Viene scambiato all'interno di 0.10%, la chiusura di ieri è stata 20.90 e il volume degli scambi ha raggiunto 2563. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BKLN mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Invesco Senior Loan ETF pagano dividendi?

Invesco Senior Loan ETF è attualmente valutato a 20.92. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.38% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BKLN.

Come acquistare azioni BKLN?

Puoi acquistare azioni Invesco Senior Loan ETF al prezzo attuale di 20.92. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 20.92 o 21.22, mentre 2563 e 0.05% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BKLN sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni BKLN?

Investire in Invesco Senior Loan ETF implica considerare l'intervallo annuale 20.03 - 21.19 e il prezzo attuale 20.92. Molti confrontano 0.10% e 1.06% prima di effettuare ordini su 20.92 o 21.22. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BKLN con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Invesco Senior Loan ETF?

Il prezzo massimo di Invesco Senior Loan ETF nell'ultimo anno è stato 21.19. All'interno di 20.03 - 21.19, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 20.90 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Invesco Senior Loan ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Invesco Senior Loan ETF?

Il prezzo più basso di Invesco Senior Loan ETF (BKLN) nel corso dell'anno è stato 20.03. Confrontandolo con gli attuali 20.92 e 20.03 - 21.19 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BKLN muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BKLN?

Invesco Senior Loan ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 20.90 e -0.38%.

Intervallo Giornaliero
20.90 20.93
Intervallo Annuale
20.03 21.19
Chiusura Precedente
20.90
Apertura
20.91
Bid
20.92
Ask
21.22
Minimo
20.90
Massimo
20.93
Volume
2.563 K
Variazione giornaliera
0.10%
Variazione Mensile
0.10%
Variazione Semestrale
1.06%
Variazione Annuale
-0.38%
