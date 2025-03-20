- Aperçu
BKLN: Invesco Senior Loan ETF
Le taux de change de BKLN a changé de 0.10% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 20.90 et à un maximum de 20.92.
Suivez la dynamique Invesco Senior Loan ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
BKLN Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BKLN aujourd'hui ?
L'action Invesco Senior Loan ETF est cotée à 20.90 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.10%, a clôturé hier à 20.88 et son volume d'échange a atteint 4871. Le graphique en temps réel du cours de BKLN présente ces mises à jour.
L'action Invesco Senior Loan ETF verse-t-elle des dividendes ?
Invesco Senior Loan ETF est actuellement valorisé à 20.90. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -0.48% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BKLN.
Comment acheter des actions BKLN ?
Vous pouvez acheter des actions Invesco Senior Loan ETF au cours actuel de 20.90. Les ordres sont généralement placés à proximité de 20.90 ou de 21.20, le 4871 et le -0.05% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BKLN sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BKLN ?
Investir dans Invesco Senior Loan ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 20.03 - 21.19 et le prix actuel 20.90. Beaucoup comparent 0.00% et 0.97% avant de passer des ordres à 20.90 ou 21.20. Consultez le graphique du cours de BKLN en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Invesco Senior Loan ETF ?
Le cours le plus élevé de Invesco Senior Loan ETF l'année dernière était 21.19. Au cours de 20.03 - 21.19, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 20.88 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Invesco Senior Loan ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Invesco Senior Loan ETF ?
Le cours le plus bas de Invesco Senior Loan ETF (BKLN) sur l'année a été 20.03. Sa comparaison avec 20.90 et 20.03 - 21.19 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BKLN sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BKLN a-t-elle été divisée ?
Invesco Senior Loan ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 20.88 et -0.48% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 20.88
- Ouverture
- 20.91
- Bid
- 20.90
- Ask
- 21.20
- Plus Bas
- 20.90
- Plus Haut
- 20.92
- Volume
- 4.871 K
- Changement quotidien
- 0.10%
- Changement Mensuel
- 0.00%
- Changement à 6 Mois
- 0.97%
- Changement Annuel
- -0.48%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8