BKLN: Invesco Senior Loan ETF
Курс BKLN за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.90, а максимальная — 20.93.
Следите за динамикой Invesco Senior Loan ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BKLN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BKLN сегодня?
Invesco Senior Loan ETF (BKLN) сегодня оценивается на уровне 20.92. Инструмент торгуется в пределах 0.10%, вчерашнее закрытие составило 20.90, а торговый объем достиг 2563. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BKLN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco Senior Loan ETF?
Invesco Senior Loan ETF в настоящее время оценивается в 20.92. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.38% и USD. Отслеживайте движения BKLN на графике в реальном времени.
Как купить акции BKLN?
Вы можете купить акции Invesco Senior Loan ETF (BKLN) по текущей цене 20.92. Ордера обычно размещаются около 20.92 или 21.22, тогда как 2563 и 0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BKLN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BKLN?
Инвестирование в Invesco Senior Loan ETF предполагает учет годового диапазона 20.03 - 21.19 и текущей цены 20.92. Многие сравнивают 0.10% и 1.06% перед размещением ордеров на 20.92 или 21.22. Изучайте ежедневные изменения цены BKLN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Invesco Senior Loan ETF?
Самая высокая цена Invesco Senior Loan ETF (BKLN) за последний год составила 21.19. Акции заметно колебались в пределах 20.03 - 21.19, сравнение с 20.90 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco Senior Loan ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Invesco Senior Loan ETF?
Самая низкая цена Invesco Senior Loan ETF (BKLN) за год составила 20.03. Сравнение с текущими 20.92 и 20.03 - 21.19 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BKLN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BKLN?
В прошлом Invesco Senior Loan ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.90 и -0.38% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 20.90
- Open
- 20.91
- Bid
- 20.92
- Ask
- 21.22
- Low
- 20.90
- High
- 20.93
- Объем
- 2.563 K
- Дневное изменение
- 0.10%
- Месячное изменение
- 0.10%
- 6-месячное изменение
- 1.06%
- Годовое изменение
- -0.38%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8