BKLN: Invesco Senior Loan ETF

20.92 USD 0.02 (0.10%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BKLN за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.90, а максимальная — 20.93.

Следите за динамикой Invesco Senior Loan ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости BKLN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BKLN сегодня?

Invesco Senior Loan ETF (BKLN) сегодня оценивается на уровне 20.92. Инструмент торгуется в пределах 0.10%, вчерашнее закрытие составило 20.90, а торговый объем достиг 2563. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BKLN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco Senior Loan ETF?

Invesco Senior Loan ETF в настоящее время оценивается в 20.92. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.38% и USD. Отслеживайте движения BKLN на графике в реальном времени.

Как купить акции BKLN?

Вы можете купить акции Invesco Senior Loan ETF (BKLN) по текущей цене 20.92. Ордера обычно размещаются около 20.92 или 21.22, тогда как 2563 и 0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BKLN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BKLN?

Инвестирование в Invesco Senior Loan ETF предполагает учет годового диапазона 20.03 - 21.19 и текущей цены 20.92. Многие сравнивают 0.10% и 1.06% перед размещением ордеров на 20.92 или 21.22. Изучайте ежедневные изменения цены BKLN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco Senior Loan ETF?

Самая высокая цена Invesco Senior Loan ETF (BKLN) за последний год составила 21.19. Акции заметно колебались в пределах 20.03 - 21.19, сравнение с 20.90 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco Senior Loan ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco Senior Loan ETF?

Самая низкая цена Invesco Senior Loan ETF (BKLN) за год составила 20.03. Сравнение с текущими 20.92 и 20.03 - 21.19 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BKLN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BKLN?

В прошлом Invesco Senior Loan ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.90 и -0.38% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
20.90 20.93
Годовой диапазон
20.03 21.19
Предыдущее закрытие
20.90
Open
20.91
Bid
20.92
Ask
21.22
Low
20.90
High
20.93
Объем
2.563 K
Дневное изменение
0.10%
Месячное изменение
0.10%
6-месячное изменение
1.06%
Годовое изменение
-0.38%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8