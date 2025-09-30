- Visão do mercado
BKIV: BNY Mellon Innovators ETF
A taxa do BKIV para hoje mudou para -0.27%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 39.91 e o mais alto foi 39.95.
Veja a dinâmica do par de moedas BNY Mellon Innovators ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BKIV hoje?
Hoje BNY Mellon Innovators ETF (BKIV) está avaliado em 39.93. O instrumento é negociado dentro de -0.27%, o fechamento de ontem foi 40.04, e o volume de negociação atingiu 5. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BKIV em tempo real.
As ações de BNY Mellon Innovators ETF pagam dividendos?
Atualmente BNY Mellon Innovators ETF está avaliado em 39.93. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 22.00% e USD. Monitore os movimentos de BKIV no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BKIV?
Você pode comprar ações de BNY Mellon Innovators ETF (BKIV) pelo preço atual 39.93. Ordens geralmente são executadas perto de 39.93 ou 40.23, enquanto 5 e 0.05% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BKIV no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BKIV?
Investir em BNY Mellon Innovators ETF envolve considerar a faixa anual 29.83 - 40.04 e o preço atual 39.93. Muitos comparam 2.44% e 28.72% antes de enviar ordens em 39.93 ou 40.23. Estude as mudanças diárias de preço de BKIV no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações BNY Mellon Innovators ETF?
O maior preço de BNY Mellon Innovators ETF (BKIV) no último ano foi 40.04. As ações oscilaram bastante dentro de 29.83 - 40.04, e a comparação com 40.04 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de BNY Mellon Innovators ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações BNY Mellon Innovators ETF?
O menor preço de BNY Mellon Innovators ETF (BKIV) no ano foi 29.83. A comparação com o preço atual 39.93 e 29.83 - 40.04 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BKIV em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BKIV?
No passado BNY Mellon Innovators ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 40.04 e 22.00% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 40.04
- Open
- 39.91
- Bid
- 39.93
- Ask
- 40.23
- Low
- 39.91
- High
- 39.95
- Volume
- 5
- Mudança diária
- -0.27%
- Mudança mensal
- 2.44%
- Mudança de 6 meses
- 28.72%
- Mudança anual
- 22.00%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8