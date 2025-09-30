报价部分
货币 / BKIV
BKIV: BNY Mellon Innovators ETF

39.93 USD 0.11 (0.27%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BKIV汇率已更改-0.27%。当日，交易品种以低点39.91和高点39.95进行交易。

关注BNY Mellon Innovators ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

BKIV股票今天的价格是多少？

BNY Mellon Innovators ETF股票今天的定价为39.93。它在-0.27%范围内交易，昨天的收盘价为40.04，交易量达到5。BKIV的实时价格图表显示了这些更新。

BNY Mellon Innovators ETF股票是否支付股息？

BNY Mellon Innovators ETF目前的价值为39.93。股息政策取决于公司，而投资者也会关注22.00%和USD。实时查看图表以跟踪BKIV走势。

如何购买BKIV股票？

您可以以39.93的当前价格购买BNY Mellon Innovators ETF股票。订单通常设置在39.93或40.23附近，而5和0.05%显示市场活动。立即关注BKIV的实时图表更新。

如何投资BKIV股票？

投资BNY Mellon Innovators ETF需要考虑年度范围29.83 - 40.04和当前价格39.93。许多人在以39.93或40.23下订单之前，会比较2.44%和。实时查看BKIV价格图表，了解每日变化。

BNY Mellon Innovators ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，BNY Mellon Innovators ETF的最高价格是40.04。在29.83 - 40.04内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BNY Mellon Innovators ETF的绩效。

BNY Mellon Innovators ETF股票的最低价格是多少？

BNY Mellon Innovators ETF（BKIV）的最低价格为29.83。将其与当前的39.93和29.83 - 40.04进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BKIV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BKIV股票是什么时候拆分的？

BNY Mellon Innovators ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、40.04和22.00%中可见。

日范围
39.91 39.95
年范围
29.83 40.04
前一天收盘价
40.04
开盘价
39.91
卖价
39.93
买价
40.23
最低价
39.91
最高价
39.95
交易量
5
日变化
-0.27%
月变化
2.44%
6个月变化
28.72%
年变化
22.00%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8