BKIV: BNY Mellon Innovators ETF
今日BKIV汇率已更改-0.27%。当日，交易品种以低点39.91和高点39.95进行交易。
关注BNY Mellon Innovators ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
BKIV股票今天的价格是多少？
BNY Mellon Innovators ETF股票今天的定价为39.93。它在-0.27%范围内交易，昨天的收盘价为40.04，交易量达到5。BKIV的实时价格图表显示了这些更新。
BNY Mellon Innovators ETF股票是否支付股息？
BNY Mellon Innovators ETF目前的价值为39.93。股息政策取决于公司，而投资者也会关注22.00%和USD。实时查看图表以跟踪BKIV走势。
如何购买BKIV股票？
您可以以39.93的当前价格购买BNY Mellon Innovators ETF股票。订单通常设置在39.93或40.23附近，而5和0.05%显示市场活动。立即关注BKIV的实时图表更新。
如何投资BKIV股票？
投资BNY Mellon Innovators ETF需要考虑年度范围29.83 - 40.04和当前价格39.93。许多人在以39.93或40.23下订单之前，会比较2.44%和。实时查看BKIV价格图表，了解每日变化。
BNY Mellon Innovators ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，BNY Mellon Innovators ETF的最高价格是40.04。在29.83 - 40.04内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BNY Mellon Innovators ETF的绩效。
BNY Mellon Innovators ETF股票的最低价格是多少？
BNY Mellon Innovators ETF（BKIV）的最低价格为29.83。将其与当前的39.93和29.83 - 40.04进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BKIV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BKIV股票是什么时候拆分的？
BNY Mellon Innovators ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、40.04和22.00%中可见。
- 前一天收盘价
- 40.04
- 开盘价
- 39.91
- 卖价
- 39.93
- 买价
- 40.23
- 最低价
- 39.91
- 最高价
- 39.95
- 交易量
- 5
- 日变化
- -0.27%
- 月变化
- 2.44%
- 6个月变化
- 28.72%
- 年变化
- 22.00%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8