BKIV: BNY Mellon Innovators ETF

39.93 USD 0.11 (0.27%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BKIVの今日の為替レートは、-0.27%変化しました。日中、通貨は1あたり39.91の安値と39.95の高値で取引されました。

BNY Mellon Innovators ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

BKIV株の現在の価格は？

BNY Mellon Innovators ETFの株価は本日39.93です。-0.27%内で取引され、前日の終値は40.04、取引量は5に達しました。BKIVのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

BNY Mellon Innovators ETFの株は配当を出しますか？

BNY Mellon Innovators ETFの現在の価格は39.93です。配当方針は会社によりますが、投資家は22.00%やUSDにも注目します。BKIVの動きはライブチャートで確認できます。

BKIV株を買う方法は？

BNY Mellon Innovators ETFの株は現在39.93で購入可能です。注文は通常39.93または40.23付近で行われ、5や0.05%が市場の動きを示します。BKIVの最新情報はライブチャートで確認できます。

BKIV株に投資する方法は？

BNY Mellon Innovators ETFへの投資では、年間の値幅29.83 - 40.04と現在の39.93を考慮します。注文は多くの場合39.93や40.23で行われる前に、2.44%や28.72%と比較されます。BKIVの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

BNY Mellon Innovators ETFの株の最高値は？

BNY Mellon Innovators ETFの過去1年の最高値は40.04でした。29.83 - 40.04内で株価は大きく変動し、40.04と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。BNY Mellon Innovators ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

BNY Mellon Innovators ETFの株の最低値は？

BNY Mellon Innovators ETF(BKIV)の年間最安値は29.83でした。現在の39.93や29.83 - 40.04と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BKIVの動きはライブチャートで確認できます。

BKIVの株式分割はいつ行われましたか？

BNY Mellon Innovators ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、40.04、22.00%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
39.91 39.95
1年のレンジ
29.83 40.04
以前の終値
40.04
始値
39.91
買値
39.93
買値
40.23
安値
39.91
高値
39.95
出来高
5
1日の変化
-0.27%
1ヶ月の変化
2.44%
6ヶ月の変化
28.72%
1年の変化
22.00%
