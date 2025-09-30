- 概要
BKIV: BNY Mellon Innovators ETF
BKIVの今日の為替レートは、-0.27%変化しました。日中、通貨は1あたり39.91の安値と39.95の高値で取引されました。
BNY Mellon Innovators ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
BKIV株の現在の価格は？
BNY Mellon Innovators ETFの株価は本日39.93です。-0.27%内で取引され、前日の終値は40.04、取引量は5に達しました。BKIVのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
BNY Mellon Innovators ETFの株は配当を出しますか？
BNY Mellon Innovators ETFの現在の価格は39.93です。配当方針は会社によりますが、投資家は22.00%やUSDにも注目します。BKIVの動きはライブチャートで確認できます。
BKIV株を買う方法は？
BNY Mellon Innovators ETFの株は現在39.93で購入可能です。注文は通常39.93または40.23付近で行われ、5や0.05%が市場の動きを示します。BKIVの最新情報はライブチャートで確認できます。
BKIV株に投資する方法は？
BNY Mellon Innovators ETFへの投資では、年間の値幅29.83 - 40.04と現在の39.93を考慮します。注文は多くの場合39.93や40.23で行われる前に、2.44%や28.72%と比較されます。BKIVの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
BNY Mellon Innovators ETFの株の最高値は？
BNY Mellon Innovators ETFの過去1年の最高値は40.04でした。29.83 - 40.04内で株価は大きく変動し、40.04と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。BNY Mellon Innovators ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
BNY Mellon Innovators ETFの株の最低値は？
BNY Mellon Innovators ETF(BKIV)の年間最安値は29.83でした。現在の39.93や29.83 - 40.04と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BKIVの動きはライブチャートで確認できます。
BKIVの株式分割はいつ行われましたか？
BNY Mellon Innovators ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、40.04、22.00%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 40.04
- 始値
- 39.91
- 買値
- 39.93
- 買値
- 40.23
- 安値
- 39.91
- 高値
- 39.95
- 出来高
- 5
- 1日の変化
- -0.27%
- 1ヶ月の変化
- 2.44%
- 6ヶ月の変化
- 28.72%
- 1年の変化
- 22.00%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8