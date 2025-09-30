- Aperçu
BKIV: BNY Mellon Innovators ETF
Le taux de change de BKIV a changé de -0.27% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 39.91 et à un maximum de 39.95.
Suivez la dynamique BNY Mellon Innovators ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BKIV aujourd'hui ?
L'action BNY Mellon Innovators ETF est cotée à 39.93 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.27%, a clôturé hier à 40.04 et son volume d'échange a atteint 5. Le graphique en temps réel du cours de BKIV présente ces mises à jour.
L'action BNY Mellon Innovators ETF verse-t-elle des dividendes ?
BNY Mellon Innovators ETF est actuellement valorisé à 39.93. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 22.00% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BKIV.
Comment acheter des actions BKIV ?
Vous pouvez acheter des actions BNY Mellon Innovators ETF au cours actuel de 39.93. Les ordres sont généralement placés à proximité de 39.93 ou de 40.23, le 5 et le 0.05% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BKIV sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BKIV ?
Investir dans BNY Mellon Innovators ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 29.83 - 40.04 et le prix actuel 39.93. Beaucoup comparent 2.44% et 28.72% avant de passer des ordres à 39.93 ou 40.23. Consultez le graphique du cours de BKIV en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action BNY Mellon Innovators ETF ?
Le cours le plus élevé de BNY Mellon Innovators ETF l'année dernière était 40.04. Au cours de 29.83 - 40.04, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 40.04 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de BNY Mellon Innovators ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action BNY Mellon Innovators ETF ?
Le cours le plus bas de BNY Mellon Innovators ETF (BKIV) sur l'année a été 29.83. Sa comparaison avec 39.93 et 29.83 - 40.04 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BKIV sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BKIV a-t-elle été divisée ?
BNY Mellon Innovators ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 40.04 et 22.00% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 40.04
- Ouverture
- 39.91
- Bid
- 39.93
- Ask
- 40.23
- Plus Bas
- 39.91
- Plus Haut
- 39.95
- Volume
- 5
- Changement quotidien
- -0.27%
- Changement Mensuel
- 2.44%
- Changement à 6 Mois
- 28.72%
- Changement Annuel
- 22.00%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8