BKIV: BNY Mellon Innovators ETF
Der Wechselkurs von BKIV hat sich für heute um -0.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 39.91 bis zu einem Hoch von 39.95 gehandelt.
Verfolgen Sie die BNY Mellon Innovators ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BKIV heute?
Die Aktie von BNY Mellon Innovators ETF (BKIV) notiert heute bei 39.93. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.27% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 40.04 und das Handelsvolumen erreichte 5. Das Live-Chart von BKIV zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BKIV Dividenden?
BNY Mellon Innovators ETF wird derzeit mit 39.93 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 22.00% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BKIV zu verfolgen.
Wie kaufe ich BKIV-Aktien?
Sie können Aktien von BNY Mellon Innovators ETF (BKIV) zum aktuellen Kurs von 39.93 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 39.93 oder 40.23 platziert, während 5 und 0.05% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BKIV auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BKIV-Aktien?
Bei einer Investition in BNY Mellon Innovators ETF müssen die jährliche Spanne 29.83 - 40.04 und der aktuelle Kurs 39.93 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.44% und 28.72%, bevor sie Orders zu 39.93 oder 40.23 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BKIV.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von BNY Mellon Innovators ETF?
Der höchste Kurs von BNY Mellon Innovators ETF (BKIV) im vergangenen Jahr lag bei 40.04. Innerhalb von 29.83 - 40.04 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 40.04 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von BNY Mellon Innovators ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von BNY Mellon Innovators ETF?
Der niedrigste Kurs von BNY Mellon Innovators ETF (BKIV) im Laufe des Jahres betrug 29.83. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 39.93 und der Spanne 29.83 - 40.04 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BKIV live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BKIV statt?
BNY Mellon Innovators ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 40.04 und 22.00% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 40.04
- Eröffnung
- 39.91
- Bid
- 39.93
- Ask
- 40.23
- Tief
- 39.91
- Hoch
- 39.95
- Volumen
- 5
- Tagesänderung
- -0.27%
- Monatsänderung
- 2.44%
- 6-Monatsänderung
- 28.72%
- Jahresänderung
- 22.00%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8