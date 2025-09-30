КотировкиРазделы
BKIV: BNY Mellon Innovators ETF

39.93 USD 0.11 (0.27%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BKIV за сегодня изменился на -0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.91, а максимальная — 39.95.

Следите за динамикой BNY Mellon Innovators ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BKIV сегодня?

BNY Mellon Innovators ETF (BKIV) сегодня оценивается на уровне 39.93. Инструмент торгуется в пределах -0.27%, вчерашнее закрытие составило 40.04, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BKIV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям BNY Mellon Innovators ETF?

BNY Mellon Innovators ETF в настоящее время оценивается в 39.93. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 22.00% и USD. Отслеживайте движения BKIV на графике в реальном времени.

Как купить акции BKIV?

Вы можете купить акции BNY Mellon Innovators ETF (BKIV) по текущей цене 39.93. Ордера обычно размещаются около 39.93 или 40.23, тогда как 5 и 0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BKIV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BKIV?

Инвестирование в BNY Mellon Innovators ETF предполагает учет годового диапазона 29.83 - 40.04 и текущей цены 39.93. Многие сравнивают 2.44% и 28.72% перед размещением ордеров на 39.93 или 40.23. Изучайте ежедневные изменения цены BKIV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции BNY Mellon Innovators ETF?

Самая высокая цена BNY Mellon Innovators ETF (BKIV) за последний год составила 40.04. Акции заметно колебались в пределах 29.83 - 40.04, сравнение с 40.04 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BNY Mellon Innovators ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции BNY Mellon Innovators ETF?

Самая низкая цена BNY Mellon Innovators ETF (BKIV) за год составила 29.83. Сравнение с текущими 39.93 и 29.83 - 40.04 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BKIV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BKIV?

В прошлом BNY Mellon Innovators ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 40.04 и 22.00% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
39.91 39.95
Годовой диапазон
29.83 40.04
Предыдущее закрытие
40.04
Open
39.91
Bid
39.93
Ask
40.23
Low
39.91
High
39.95
Объем
5
Дневное изменение
-0.27%
Месячное изменение
2.44%
6-месячное изменение
28.72%
Годовое изменение
22.00%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8