BKIV: BNY Mellon Innovators ETF
Курс BKIV за сегодня изменился на -0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.91, а максимальная — 39.95.
Следите за динамикой BNY Mellon Innovators ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BKIV сегодня?
BNY Mellon Innovators ETF (BKIV) сегодня оценивается на уровне 39.93. Инструмент торгуется в пределах -0.27%, вчерашнее закрытие составило 40.04, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BKIV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям BNY Mellon Innovators ETF?
BNY Mellon Innovators ETF в настоящее время оценивается в 39.93. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 22.00% и USD. Отслеживайте движения BKIV на графике в реальном времени.
Как купить акции BKIV?
Вы можете купить акции BNY Mellon Innovators ETF (BKIV) по текущей цене 39.93. Ордера обычно размещаются около 39.93 или 40.23, тогда как 5 и 0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BKIV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BKIV?
Инвестирование в BNY Mellon Innovators ETF предполагает учет годового диапазона 29.83 - 40.04 и текущей цены 39.93. Многие сравнивают 2.44% и 28.72% перед размещением ордеров на 39.93 или 40.23. Изучайте ежедневные изменения цены BKIV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции BNY Mellon Innovators ETF?
Самая высокая цена BNY Mellon Innovators ETF (BKIV) за последний год составила 40.04. Акции заметно колебались в пределах 29.83 - 40.04, сравнение с 40.04 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BNY Mellon Innovators ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции BNY Mellon Innovators ETF?
Самая низкая цена BNY Mellon Innovators ETF (BKIV) за год составила 29.83. Сравнение с текущими 39.93 и 29.83 - 40.04 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BKIV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BKIV?
В прошлом BNY Mellon Innovators ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 40.04 и 22.00% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 40.04
- Open
- 39.91
- Bid
- 39.93
- Ask
- 40.23
- Low
- 39.91
- High
- 39.95
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- -0.27%
- Месячное изменение
- 2.44%
- 6-месячное изменение
- 28.72%
- Годовое изменение
- 22.00%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8