BKIV: BNY Mellon Innovators ETF
El tipo de cambio de BKIV de hoy ha cambiado un -0.27%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 39.91, mientras que el máximo ha alcanzado 39.95.
Siga la dinámica de la pareja de divisas BNY Mellon Innovators ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BKIV hoy?
BNY Mellon Innovators ETF (BKIV) se evalúa hoy en 39.93. El instrumento se negocia dentro de -0.27%; el cierre de ayer ha sido 40.04 y el volumen comercial ha alcanzado 5. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BKIV en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de BNY Mellon Innovators ETF?
BNY Mellon Innovators ETF se evalúa actualmente en 39.93. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 22.00% y USD. Monitoree los movimientos de BKIV en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BKIV?
Puede comprar acciones de BNY Mellon Innovators ETF (BKIV) al precio actual de 39.93. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 39.93 o 40.23, mientras que 5 y 0.05% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BKIV en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BKIV?
Invertir en BNY Mellon Innovators ETF implica tener en cuenta el rango anual 29.83 - 40.04 y el precio actual 39.93. Muchos comparan 2.44% y 28.72% antes de colocar órdenes en 39.93 o 40.23. Estudie los cambios diarios de precios de BKIV en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de BNY Mellon Innovators ETF?
El precio más alto de BNY Mellon Innovators ETF (BKIV) en el último año ha sido 40.04. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 29.83 - 40.04, una comparación con 40.04 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de BNY Mellon Innovators ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de BNY Mellon Innovators ETF?
El precio más bajo de BNY Mellon Innovators ETF (BKIV) para el año ha sido 29.83. La comparación con los actuales 39.93 y 29.83 - 40.04 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BKIV en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BKIV?
En el pasado, BNY Mellon Innovators ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 40.04 y 22.00% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 40.04
- Open
- 39.91
- Bid
- 39.93
- Ask
- 40.23
- Low
- 39.91
- High
- 39.95
- Volumen
- 5
- Cambio diario
- -0.27%
- Cambio mensual
- 2.44%
- Cambio a 6 meses
- 28.72%
- Cambio anual
- 22.00%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8