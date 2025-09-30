- Panoramica
BKIV: BNY Mellon Innovators ETF
Il tasso di cambio BKIV ha avuto una variazione del -0.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 39.91 e ad un massimo di 39.95.
Segui le dinamiche di BNY Mellon Innovators ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BKIV oggi?
Oggi le azioni BNY Mellon Innovators ETF sono prezzate a 39.93. Viene scambiato all'interno di -0.27%, la chiusura di ieri è stata 40.04 e il volume degli scambi ha raggiunto 5. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BKIV mostra questi aggiornamenti.
Le azioni BNY Mellon Innovators ETF pagano dividendi?
BNY Mellon Innovators ETF è attualmente valutato a 39.93. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 22.00% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BKIV.
Come acquistare azioni BKIV?
Puoi acquistare azioni BNY Mellon Innovators ETF al prezzo attuale di 39.93. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 39.93 o 40.23, mentre 5 e 0.05% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BKIV sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BKIV?
Investire in BNY Mellon Innovators ETF implica considerare l'intervallo annuale 29.83 - 40.04 e il prezzo attuale 39.93. Molti confrontano 2.44% e 28.72% prima di effettuare ordini su 39.93 o 40.23. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BKIV con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni BNY Mellon Innovators ETF?
Il prezzo massimo di BNY Mellon Innovators ETF nell'ultimo anno è stato 40.04. All'interno di 29.83 - 40.04, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 40.04 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di BNY Mellon Innovators ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni BNY Mellon Innovators ETF?
Il prezzo più basso di BNY Mellon Innovators ETF (BKIV) nel corso dell'anno è stato 29.83. Confrontandolo con gli attuali 39.93 e 29.83 - 40.04 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BKIV muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BKIV?
BNY Mellon Innovators ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 40.04 e 22.00%.
- Chiusura Precedente
- 40.04
- Apertura
- 39.91
- Bid
- 39.93
- Ask
- 40.23
- Minimo
- 39.91
- Massimo
- 39.95
- Volume
- 5
- Variazione giornaliera
- -0.27%
- Variazione Mensile
- 2.44%
- Variazione Semestrale
- 28.72%
- Variazione Annuale
- 22.00%
