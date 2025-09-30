CotaçõesSeções
Moedas / BK-PK
Voltar para Ações

BK-PK: Bank Of New York Mellon Corp

25.79 USD 0.04 (0.16%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do BK-PK para hoje mudou para 0.16%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.76 e o mais alto foi 25.80.

Veja a dinâmica do par de moedas Bank Of New York Mellon Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de BK-PK hoje?

Hoje Bank Of New York Mellon Corp (BK-PK) está avaliado em 25.79. O instrumento é negociado dentro de 0.16%, o fechamento de ontem foi 25.75, e o volume de negociação atingiu 62. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BK-PK em tempo real.

As ações de Bank Of New York Mellon Corp pagam dividendos?

Atualmente Bank Of New York Mellon Corp está avaliado em 25.79. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.34% e USD. Monitore os movimentos de BK-PK no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de BK-PK?

Você pode comprar ações de Bank Of New York Mellon Corp (BK-PK) pelo preço atual 25.79. Ordens geralmente são executadas perto de 25.79 ou 26.09, enquanto 62 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BK-PK no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de BK-PK?

Investir em Bank Of New York Mellon Corp envolve considerar a faixa anual 25.00 - 25.99 e o preço atual 25.79. Muitos comparam -0.19% e 1.34% antes de enviar ordens em 25.79 ou 26.09. Estude as mudanças diárias de preço de BK-PK no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Bank Of New York Mellon Corp?

O maior preço de Bank Of New York Mellon Corp (BK-PK) no último ano foi 25.99. As ações oscilaram bastante dentro de 25.00 - 25.99, e a comparação com 25.75 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Bank Of New York Mellon Corp no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Bank Of New York Mellon Corp?

O menor preço de Bank Of New York Mellon Corp (BK-PK) no ano foi 25.00. A comparação com o preço atual 25.79 e 25.00 - 25.99 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BK-PK em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de BK-PK?

No passado Bank Of New York Mellon Corp passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.75 e 1.34% após os eventos corporativos.

Faixa diária
25.76 25.80
Faixa anual
25.00 25.99
Fechamento anterior
25.75
Open
25.79
Bid
25.79
Ask
26.09
Low
25.76
High
25.80
Volume
62
Mudança diária
0.16%
Mudança mensal
-0.19%
Mudança de 6 meses
1.34%
Mudança anual
1.34%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4