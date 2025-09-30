- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
BK-PK: Bank Of New York Mellon Corp
A taxa do BK-PK para hoje mudou para 0.16%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.76 e o mais alto foi 25.80.
Veja a dinâmica do par de moedas Bank Of New York Mellon Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BK-PK hoje?
Hoje Bank Of New York Mellon Corp (BK-PK) está avaliado em 25.79. O instrumento é negociado dentro de 0.16%, o fechamento de ontem foi 25.75, e o volume de negociação atingiu 62. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BK-PK em tempo real.
As ações de Bank Of New York Mellon Corp pagam dividendos?
Atualmente Bank Of New York Mellon Corp está avaliado em 25.79. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.34% e USD. Monitore os movimentos de BK-PK no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BK-PK?
Você pode comprar ações de Bank Of New York Mellon Corp (BK-PK) pelo preço atual 25.79. Ordens geralmente são executadas perto de 25.79 ou 26.09, enquanto 62 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BK-PK no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BK-PK?
Investir em Bank Of New York Mellon Corp envolve considerar a faixa anual 25.00 - 25.99 e o preço atual 25.79. Muitos comparam -0.19% e 1.34% antes de enviar ordens em 25.79 ou 26.09. Estude as mudanças diárias de preço de BK-PK no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Bank Of New York Mellon Corp?
O maior preço de Bank Of New York Mellon Corp (BK-PK) no último ano foi 25.99. As ações oscilaram bastante dentro de 25.00 - 25.99, e a comparação com 25.75 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Bank Of New York Mellon Corp no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Bank Of New York Mellon Corp?
O menor preço de Bank Of New York Mellon Corp (BK-PK) no ano foi 25.00. A comparação com o preço atual 25.79 e 25.00 - 25.99 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BK-PK em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BK-PK?
No passado Bank Of New York Mellon Corp passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.75 e 1.34% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 25.75
- Open
- 25.79
- Bid
- 25.79
- Ask
- 26.09
- Low
- 25.76
- High
- 25.80
- Volume
- 62
- Mudança diária
- 0.16%
- Mudança mensal
- -0.19%
- Mudança de 6 meses
- 1.34%
- Mudança anual
- 1.34%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4