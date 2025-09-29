- 概要
BK-PK: Bank Of New York Mellon Corp
BK-PKの今日の為替レートは、0.16%変化しました。日中、通貨は1あたり25.76の安値と25.80の高値で取引されました。
Bank Of New York Mellon Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
BK-PK株の現在の価格は？
Bank Of New York Mellon Corpの株価は本日25.79です。0.16%内で取引され、前日の終値は25.75、取引量は62に達しました。BK-PKのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Bank Of New York Mellon Corpの株は配当を出しますか？
Bank Of New York Mellon Corpの現在の価格は25.79です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.34%やUSDにも注目します。BK-PKの動きはライブチャートで確認できます。
BK-PK株を買う方法は？
Bank Of New York Mellon Corpの株は現在25.79で購入可能です。注文は通常25.79または26.09付近で行われ、62や0.00%が市場の動きを示します。BK-PKの最新情報はライブチャートで確認できます。
BK-PK株に投資する方法は？
Bank Of New York Mellon Corpへの投資では、年間の値幅25.00 - 25.99と現在の25.79を考慮します。注文は多くの場合25.79や26.09で行われる前に、-0.19%や1.34%と比較されます。BK-PKの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Bank Of New York Mellon Corpの株の最高値は？
Bank Of New York Mellon Corpの過去1年の最高値は25.99でした。25.00 - 25.99内で株価は大きく変動し、25.75と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Bank Of New York Mellon Corpのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Bank Of New York Mellon Corpの株の最低値は？
Bank Of New York Mellon Corp(BK-PK)の年間最安値は25.00でした。現在の25.79や25.00 - 25.99と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BK-PKの動きはライブチャートで確認できます。
BK-PKの株式分割はいつ行われましたか？
Bank Of New York Mellon Corpは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.75、1.34%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 25.75
- 始値
- 25.79
- 買値
- 25.79
- 買値
- 26.09
- 安値
- 25.76
- 高値
- 25.80
- 出来高
- 62
- 1日の変化
- 0.16%
- 1ヶ月の変化
- -0.19%
- 6ヶ月の変化
- 1.34%
- 1年の変化
- 1.34%
- 実際
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
