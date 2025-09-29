BK-PK: Bank Of New York Mellon Corp
今日BK-PK汇率已更改0.16%。当日，交易品种以低点25.76和高点25.80进行交易。
关注Bank Of New York Mellon Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
BK-PK股票今天的价格是多少？
Bank Of New York Mellon Corp股票今天的定价为25.79。它在0.16%范围内交易，昨天的收盘价为25.75，交易量达到62。BK-PK的实时价格图表显示了这些更新。
Bank Of New York Mellon Corp股票是否支付股息？
Bank Of New York Mellon Corp目前的价值为25.79。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.34%和USD。实时查看图表以跟踪BK-PK走势。
如何购买BK-PK股票？
您可以以25.79的当前价格购买Bank Of New York Mellon Corp股票。订单通常设置在25.79或26.09附近，而62和0.00%显示市场活动。立即关注BK-PK的实时图表更新。
如何投资BK-PK股票？
投资Bank Of New York Mellon Corp需要考虑年度范围25.00 - 25.99和当前价格25.79。许多人在以25.79或26.09下订单之前，会比较-0.19%和。实时查看BK-PK价格图表，了解每日变化。
Bank Of New York Mellon Corp股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Bank Of New York Mellon Corp的最高价格是25.99。在25.00 - 25.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bank Of New York Mellon Corp的绩效。
Bank Of New York Mellon Corp股票的最低价格是多少？
Bank Of New York Mellon Corp（BK-PK）的最低价格为25.00。将其与当前的25.79和25.00 - 25.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BK-PK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BK-PK股票是什么时候拆分的？
Bank Of New York Mellon Corp历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.75和1.34%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.75
- 开盘价
- 25.79
- 卖价
- 25.79
- 买价
- 26.09
- 最低价
- 25.76
- 最高价
- 25.80
- 交易量
- 62
- 日变化
- 0.16%
- 月变化
- -0.19%
- 6个月变化
- 1.34%
- 年变化
- 1.34%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值