报价部分
货币 / BK-PK
BK-PK: Bank Of New York Mellon Corp

25.79 USD 0.04 (0.16%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BK-PK汇率已更改0.16%。当日，交易品种以低点25.76和高点25.80进行交易。

关注Bank Of New York Mellon Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

BK-PK股票今天的价格是多少？

Bank Of New York Mellon Corp股票今天的定价为25.79。它在0.16%范围内交易，昨天的收盘价为25.75，交易量达到62。BK-PK的实时价格图表显示了这些更新。

Bank Of New York Mellon Corp股票是否支付股息？

Bank Of New York Mellon Corp目前的价值为25.79。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.34%和USD。实时查看图表以跟踪BK-PK走势。

如何购买BK-PK股票？

您可以以25.79的当前价格购买Bank Of New York Mellon Corp股票。订单通常设置在25.79或26.09附近，而62和0.00%显示市场活动。立即关注BK-PK的实时图表更新。

如何投资BK-PK股票？

投资Bank Of New York Mellon Corp需要考虑年度范围25.00 - 25.99和当前价格25.79。许多人在以25.79或26.09下订单之前，会比较-0.19%和。实时查看BK-PK价格图表，了解每日变化。

Bank Of New York Mellon Corp股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Bank Of New York Mellon Corp的最高价格是25.99。在25.00 - 25.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bank Of New York Mellon Corp的绩效。

Bank Of New York Mellon Corp股票的最低价格是多少？

Bank Of New York Mellon Corp（BK-PK）的最低价格为25.00。将其与当前的25.79和25.00 - 25.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BK-PK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BK-PK股票是什么时候拆分的？

Bank Of New York Mellon Corp历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.75和1.34%中可见。

日范围
25.76 25.80
年范围
25.00 25.99
前一天收盘价
25.75
开盘价
25.79
卖价
25.79
买价
26.09
最低价
25.76
最高价
25.80
交易量
62
日变化
0.16%
月变化
-0.19%
6个月变化
1.34%
年变化
1.34%
