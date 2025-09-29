- Panorámica
BK-PK: Bank Of New York Mellon Corp
El tipo de cambio de BK-PK de hoy ha cambiado un 0.16%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.76, mientras que el máximo ha alcanzado 25.80.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Bank Of New York Mellon Corp. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BK-PK hoy?
Bank Of New York Mellon Corp (BK-PK) se evalúa hoy en 25.79. El instrumento se negocia dentro de 0.16%; el cierre de ayer ha sido 25.75 y el volumen comercial ha alcanzado 62. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BK-PK en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Bank Of New York Mellon Corp?
Bank Of New York Mellon Corp se evalúa actualmente en 25.79. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 1.34% y USD. Monitoree los movimientos de BK-PK en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BK-PK?
Puede comprar acciones de Bank Of New York Mellon Corp (BK-PK) al precio actual de 25.79. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 25.79 o 26.09, mientras que 62 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BK-PK en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BK-PK?
Invertir en Bank Of New York Mellon Corp implica tener en cuenta el rango anual 25.00 - 25.99 y el precio actual 25.79. Muchos comparan -0.19% y 1.34% antes de colocar órdenes en 25.79 o 26.09. Estudie los cambios diarios de precios de BK-PK en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Bank Of New York Mellon Corp?
El precio más alto de Bank Of New York Mellon Corp (BK-PK) en el último año ha sido 25.99. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 25.00 - 25.99, una comparación con 25.75 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Bank Of New York Mellon Corp en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Bank Of New York Mellon Corp?
El precio más bajo de Bank Of New York Mellon Corp (BK-PK) para el año ha sido 25.00. La comparación con los actuales 25.79 y 25.00 - 25.99 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BK-PK en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BK-PK?
En el pasado, Bank Of New York Mellon Corp ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 25.75 y 1.34% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 25.75
- Open
- 25.79
- Bid
- 25.79
- Ask
- 26.09
- Low
- 25.76
- High
- 25.80
- Volumen
- 62
- Cambio diario
- 0.16%
- Cambio mensual
- -0.19%
- Cambio a 6 meses
- 1.34%
- Cambio anual
- 1.34%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.