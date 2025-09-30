KurseKategorien
Währungen / BK-PK
BK-PK: Bank Of New York Mellon Corp

25.79 USD 0.04 (0.16%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BK-PK hat sich für heute um 0.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.76 bis zu einem Hoch von 25.80 gehandelt.

Verfolgen Sie die Bank Of New York Mellon Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von BK-PK heute?

Die Aktie von Bank Of New York Mellon Corp (BK-PK) notiert heute bei 25.79. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.16% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.75 und das Handelsvolumen erreichte 62. Das Live-Chart von BK-PK zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie BK-PK Dividenden?

Bank Of New York Mellon Corp wird derzeit mit 25.79 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.34% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BK-PK zu verfolgen.

Wie kaufe ich BK-PK-Aktien?

Sie können Aktien von Bank Of New York Mellon Corp (BK-PK) zum aktuellen Kurs von 25.79 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.79 oder 26.09 platziert, während 62 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BK-PK auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in BK-PK-Aktien?

Bei einer Investition in Bank Of New York Mellon Corp müssen die jährliche Spanne 25.00 - 25.99 und der aktuelle Kurs 25.79 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.19% und 1.34%, bevor sie Orders zu 25.79 oder 26.09 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BK-PK.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Bank Of New York Mellon Corp?

Der höchste Kurs von Bank Of New York Mellon Corp (BK-PK) im vergangenen Jahr lag bei 25.99. Innerhalb von 25.00 - 25.99 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.75 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Bank Of New York Mellon Corp mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Bank Of New York Mellon Corp?

Der niedrigste Kurs von Bank Of New York Mellon Corp (BK-PK) im Laufe des Jahres betrug 25.00. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.79 und der Spanne 25.00 - 25.99 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BK-PK live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von BK-PK statt?

Bank Of New York Mellon Corp hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.75 und 1.34% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
25.76 25.80
Jahresspanne
25.00 25.99
Vorheriger Schlusskurs
25.75
Eröffnung
25.79
Bid
25.79
Ask
26.09
Tief
25.76
Hoch
25.80
Volumen
62
Tagesänderung
0.16%
Monatsänderung
-0.19%
6-Monatsänderung
1.34%
Jahresänderung
1.34%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4