BK-PK: Bank Of New York Mellon Corp
Der Wechselkurs von BK-PK hat sich für heute um 0.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.76 bis zu einem Hoch von 25.80 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bank Of New York Mellon Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BK-PK heute?
Die Aktie von Bank Of New York Mellon Corp (BK-PK) notiert heute bei 25.79. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.16% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.75 und das Handelsvolumen erreichte 62. Das Live-Chart von BK-PK zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BK-PK Dividenden?
Bank Of New York Mellon Corp wird derzeit mit 25.79 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.34% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BK-PK zu verfolgen.
Wie kaufe ich BK-PK-Aktien?
Sie können Aktien von Bank Of New York Mellon Corp (BK-PK) zum aktuellen Kurs von 25.79 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.79 oder 26.09 platziert, während 62 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BK-PK auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BK-PK-Aktien?
Bei einer Investition in Bank Of New York Mellon Corp müssen die jährliche Spanne 25.00 - 25.99 und der aktuelle Kurs 25.79 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.19% und 1.34%, bevor sie Orders zu 25.79 oder 26.09 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BK-PK.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Bank Of New York Mellon Corp?
Der höchste Kurs von Bank Of New York Mellon Corp (BK-PK) im vergangenen Jahr lag bei 25.99. Innerhalb von 25.00 - 25.99 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.75 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Bank Of New York Mellon Corp mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Bank Of New York Mellon Corp?
Der niedrigste Kurs von Bank Of New York Mellon Corp (BK-PK) im Laufe des Jahres betrug 25.00. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.79 und der Spanne 25.00 - 25.99 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BK-PK live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BK-PK statt?
Bank Of New York Mellon Corp hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.75 und 1.34% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.75
- Eröffnung
- 25.79
- Bid
- 25.79
- Ask
- 26.09
- Tief
- 25.76
- Hoch
- 25.80
- Volumen
- 62
- Tagesänderung
- 0.16%
- Monatsänderung
- -0.19%
- 6-Monatsänderung
- 1.34%
- Jahresänderung
- 1.34%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4