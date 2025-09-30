- Aperçu
BK-PK: Bank Of New York Mellon Corp
Le taux de change de BK-PK a changé de 0.16% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.76 et à un maximum de 25.80.
Suivez la dynamique Bank Of New York Mellon Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BK-PK aujourd'hui ?
L'action Bank Of New York Mellon Corp est cotée à 25.79 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.16%, a clôturé hier à 25.75 et son volume d'échange a atteint 62. Le graphique en temps réel du cours de BK-PK présente ces mises à jour.
L'action Bank Of New York Mellon Corp verse-t-elle des dividendes ?
Bank Of New York Mellon Corp est actuellement valorisé à 25.79. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 1.34% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BK-PK.
Comment acheter des actions BK-PK ?
Vous pouvez acheter des actions Bank Of New York Mellon Corp au cours actuel de 25.79. Les ordres sont généralement placés à proximité de 25.79 ou de 26.09, le 62 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BK-PK sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BK-PK ?
Investir dans Bank Of New York Mellon Corp implique de prendre en compte la fourchette annuelle 25.00 - 25.99 et le prix actuel 25.79. Beaucoup comparent -0.19% et 1.34% avant de passer des ordres à 25.79 ou 26.09. Consultez le graphique du cours de BK-PK en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Bank Of New York Mellon Corp ?
Le cours le plus élevé de Bank Of New York Mellon Corp l'année dernière était 25.99. Au cours de 25.00 - 25.99, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 25.75 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Bank Of New York Mellon Corp sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Bank Of New York Mellon Corp ?
Le cours le plus bas de Bank Of New York Mellon Corp (BK-PK) sur l'année a été 25.00. Sa comparaison avec 25.79 et 25.00 - 25.99 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BK-PK sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BK-PK a-t-elle été divisée ?
Bank Of New York Mellon Corp a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 25.75 et 1.34% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 25.75
- Ouverture
- 25.79
- Bid
- 25.79
- Ask
- 26.09
- Plus Bas
- 25.76
- Plus Haut
- 25.80
- Volume
- 62
- Changement quotidien
- 0.16%
- Changement Mensuel
- -0.19%
- Changement à 6 Mois
- 1.34%
- Changement Annuel
- 1.34%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4