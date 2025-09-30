QuotazioniSezioni
BK-PK
BK-PK: Bank Of New York Mellon Corp

25.79 USD 0.04 (0.16%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BK-PK ha avuto una variazione del 0.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.76 e ad un massimo di 25.80.

Segui le dinamiche di Bank Of New York Mellon Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni BK-PK oggi?

Oggi le azioni Bank Of New York Mellon Corp sono prezzate a 25.79. Viene scambiato all'interno di 0.16%, la chiusura di ieri è stata 25.75 e il volume degli scambi ha raggiunto 62. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BK-PK mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Bank Of New York Mellon Corp pagano dividendi?

Bank Of New York Mellon Corp è attualmente valutato a 25.79. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.34% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BK-PK.

Come acquistare azioni BK-PK?

Puoi acquistare azioni Bank Of New York Mellon Corp al prezzo attuale di 25.79. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.79 o 26.09, mentre 62 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BK-PK sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni BK-PK?

Investire in Bank Of New York Mellon Corp implica considerare l'intervallo annuale 25.00 - 25.99 e il prezzo attuale 25.79. Molti confrontano -0.19% e 1.34% prima di effettuare ordini su 25.79 o 26.09. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BK-PK con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Bank Of New York Mellon Corp?

Il prezzo massimo di Bank Of New York Mellon Corp nell'ultimo anno è stato 25.99. All'interno di 25.00 - 25.99, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.75 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Bank Of New York Mellon Corp utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Bank Of New York Mellon Corp?

Il prezzo più basso di Bank Of New York Mellon Corp (BK-PK) nel corso dell'anno è stato 25.00. Confrontandolo con gli attuali 25.79 e 25.00 - 25.99 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BK-PK muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BK-PK?

Bank Of New York Mellon Corp ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.75 e 1.34%.

Intervallo Giornaliero
25.76 25.80
Intervallo Annuale
25.00 25.99
Chiusura Precedente
25.75
Apertura
25.79
Bid
25.79
Ask
26.09
Minimo
25.76
Massimo
25.80
Volume
62
Variazione giornaliera
0.16%
Variazione Mensile
-0.19%
Variazione Semestrale
1.34%
Variazione Annuale
1.34%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4