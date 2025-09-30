- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
BK-PK: Bank Of New York Mellon Corp
Il tasso di cambio BK-PK ha avuto una variazione del 0.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.76 e ad un massimo di 25.80.
Segui le dinamiche di Bank Of New York Mellon Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BK-PK oggi?
Oggi le azioni Bank Of New York Mellon Corp sono prezzate a 25.79. Viene scambiato all'interno di 0.16%, la chiusura di ieri è stata 25.75 e il volume degli scambi ha raggiunto 62. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BK-PK mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Bank Of New York Mellon Corp pagano dividendi?
Bank Of New York Mellon Corp è attualmente valutato a 25.79. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.34% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BK-PK.
Come acquistare azioni BK-PK?
Puoi acquistare azioni Bank Of New York Mellon Corp al prezzo attuale di 25.79. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.79 o 26.09, mentre 62 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BK-PK sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BK-PK?
Investire in Bank Of New York Mellon Corp implica considerare l'intervallo annuale 25.00 - 25.99 e il prezzo attuale 25.79. Molti confrontano -0.19% e 1.34% prima di effettuare ordini su 25.79 o 26.09. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BK-PK con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Bank Of New York Mellon Corp?
Il prezzo massimo di Bank Of New York Mellon Corp nell'ultimo anno è stato 25.99. All'interno di 25.00 - 25.99, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.75 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Bank Of New York Mellon Corp utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Bank Of New York Mellon Corp?
Il prezzo più basso di Bank Of New York Mellon Corp (BK-PK) nel corso dell'anno è stato 25.00. Confrontandolo con gli attuali 25.79 e 25.00 - 25.99 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BK-PK muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BK-PK?
Bank Of New York Mellon Corp ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.75 e 1.34%.
- Chiusura Precedente
- 25.75
- Apertura
- 25.79
- Bid
- 25.79
- Ask
- 26.09
- Minimo
- 25.76
- Massimo
- 25.80
- Volume
- 62
- Variazione giornaliera
- 0.16%
- Variazione Mensile
- -0.19%
- Variazione Semestrale
- 1.34%
- Variazione Annuale
- 1.34%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4