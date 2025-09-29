- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BK-PK: Bank Of New York Mellon Corp
Курс BK-PK за сегодня изменился на 0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.76, а максимальная — 25.80.
Следите за динамикой Bank Of New York Mellon Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BK-PK сегодня?
Bank Of New York Mellon Corp (BK-PK) сегодня оценивается на уровне 25.80. Инструмент торгуется в пределах 0.19%, вчерашнее закрытие составило 25.75, а торговый объем достиг 54. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BK-PK в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bank Of New York Mellon Corp?
Bank Of New York Mellon Corp в настоящее время оценивается в 25.80. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.38% и USD. Отслеживайте движения BK-PK на графике в реальном времени.
Как купить акции BK-PK?
Вы можете купить акции Bank Of New York Mellon Corp (BK-PK) по текущей цене 25.80. Ордера обычно размещаются около 25.80 или 26.10, тогда как 54 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BK-PK на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BK-PK?
Инвестирование в Bank Of New York Mellon Corp предполагает учет годового диапазона 25.00 - 25.99 и текущей цены 25.80. Многие сравнивают -0.15% и 1.38% перед размещением ордеров на 25.80 или 26.10. Изучайте ежедневные изменения цены BK-PK на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Bank Of New York Mellon Corp?
Самая высокая цена Bank Of New York Mellon Corp (BK-PK) за последний год составила 25.99. Акции заметно колебались в пределах 25.00 - 25.99, сравнение с 25.75 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bank Of New York Mellon Corp на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Bank Of New York Mellon Corp?
Самая низкая цена Bank Of New York Mellon Corp (BK-PK) за год составила 25.00. Сравнение с текущими 25.80 и 25.00 - 25.99 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BK-PK во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BK-PK?
В прошлом Bank Of New York Mellon Corp проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.75 и 1.38% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.75
- Open
- 25.79
- Bid
- 25.80
- Ask
- 26.10
- Low
- 25.76
- High
- 25.80
- Объем
- 54
- Дневное изменение
- 0.19%
- Месячное изменение
- -0.15%
- 6-месячное изменение
- 1.38%
- Годовое изменение
- 1.38%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%