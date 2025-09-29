КотировкиРазделы
BK-PK: Bank Of New York Mellon Corp

25.80 USD 0.05 (0.19%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BK-PK за сегодня изменился на 0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.76, а максимальная — 25.80.

Следите за динамикой Bank Of New York Mellon Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
25.76 25.80
Годовой диапазон
25.00 25.99
Предыдущее закрытие
25.75
Open
25.79
Bid
25.80
Ask
26.10
Low
25.76
High
25.80
Объем
54
Дневное изменение
0.19%
Месячное изменение
-0.15%
6-месячное изменение
1.38%
Годовое изменение
1.38%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.