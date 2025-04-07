Moedas / BJDX
BJDX: Bluejay Diagnostics Inc
1.52 USD 0.03 (1.94%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BJDX para hoje mudou para -1.94%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.48 e o mais alto foi 1.56.
Veja a dinâmica do par de moedas Bluejay Diagnostics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
BJDX Notícias
Faixa diária
1.48 1.56
Faixa anual
1.26 12.50
- Fechamento anterior
- 1.55
- Open
- 1.56
- Bid
- 1.52
- Ask
- 1.82
- Low
- 1.48
- High
- 1.56
- Volume
- 278
- Mudança diária
- -1.94%
- Mudança mensal
- 11.76%
- Mudança de 6 meses
- -59.14%
- Mudança anual
- -76.62%
