货币 / BJDX
BJDX: Bluejay Diagnostics Inc
1.55 USD 0.02 (1.31%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BJDX汇率已更改1.31%。当日，交易品种以低点1.52和高点1.57进行交易。
关注Bluejay Diagnostics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BJDX新闻
- Bluejay Diagnostics advances sepsis test, plans FDA filing
- Bluejay Diagnostics announces CTO departure
- Crude Oil Gains 1%; Walgreens Posts Upbeat Earnings - Bluejay Diagnostics (NASDAQ:BJDX), CVRx (NASDAQ:CVRX)
- Dow Jumps Over 1,100 Points; US Small Business Sentiment Falls In March - Bluejay Diagnostics (NASDAQ:BJDX), CVRx (NASDAQ:CVRX)
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Bluejay Diagnostics (NASDAQ:BJDX)
- Nasdaq Surges Over 400 Points; China Pharma Shares Plummet - ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE), Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL)
- Why Chanson International Holding Shares Are Trading Higher By Around 170%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Baosheng Media Gr (NASDAQ:BAOS)
日范围
1.52 1.57
年范围
1.26 12.50
- 前一天收盘价
- 1.53
- 开盘价
- 1.53
- 卖价
- 1.55
- 买价
- 1.85
- 最低价
- 1.52
- 最高价
- 1.57
- 交易量
- 141
- 日变化
- 1.31%
- 月变化
- 13.97%
- 6个月变化
- -58.33%
- 年变化
- -76.15%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值