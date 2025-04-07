Divisas / BJDX
BJDX: Bluejay Diagnostics Inc
1.55 USD 0.02 (1.31%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BJDX de hoy ha cambiado un 1.31%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.52, mientras que el máximo ha alcanzado 1.57.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Bluejay Diagnostics Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
BJDX News
- Bluejay Diagnostics advances sepsis test, plans FDA filing
- Bluejay Diagnostics announces CTO departure
- Crude Oil Gains 1%; Walgreens Posts Upbeat Earnings - Bluejay Diagnostics (NASDAQ:BJDX), CVRx (NASDAQ:CVRX)
- Dow Jumps Over 1,100 Points; US Small Business Sentiment Falls In March - Bluejay Diagnostics (NASDAQ:BJDX), CVRx (NASDAQ:CVRX)
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Bluejay Diagnostics (NASDAQ:BJDX)
- Nasdaq Surges Over 400 Points; China Pharma Shares Plummet - ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE), Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL)
- Why Chanson International Holding Shares Are Trading Higher By Around 170%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Baosheng Media Gr (NASDAQ:BAOS)
Rango diario
1.52 1.57
Rango anual
1.26 12.50
- Cierres anteriores
- 1.53
- Open
- 1.53
- Bid
- 1.55
- Ask
- 1.85
- Low
- 1.52
- High
- 1.57
- Volumen
- 141
- Cambio diario
- 1.31%
- Cambio mensual
- 13.97%
- Cambio a 6 meses
- -58.33%
- Cambio anual
- -76.15%
