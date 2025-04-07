Valute / BJDX
BJDX: Bluejay Diagnostics Inc
1.46 USD 0.06 (3.95%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BJDX ha avuto una variazione del -3.95% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.46 e ad un massimo di 1.56.
Segui le dinamiche di Bluejay Diagnostics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
BJDX News
- Bluejay Diagnostics advances sepsis test, plans FDA filing
- Bluejay Diagnostics announces CTO departure
- Crude Oil Gains 1%; Walgreens Posts Upbeat Earnings - Bluejay Diagnostics (NASDAQ:BJDX), CVRx (NASDAQ:CVRX)
- Dow Jumps Over 1,100 Points; US Small Business Sentiment Falls In March - Bluejay Diagnostics (NASDAQ:BJDX), CVRx (NASDAQ:CVRX)
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Bluejay Diagnostics (NASDAQ:BJDX)
- Nasdaq Surges Over 400 Points; China Pharma Shares Plummet - ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE), Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL)
- Why Chanson International Holding Shares Are Trading Higher By Around 170%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Baosheng Media Gr (NASDAQ:BAOS)
Intervallo Giornaliero
1.46 1.56
Intervallo Annuale
1.26 12.50
- Chiusura Precedente
- 1.52
- Apertura
- 1.52
- Bid
- 1.46
- Ask
- 1.76
- Minimo
- 1.46
- Massimo
- 1.56
- Volume
- 189
- Variazione giornaliera
- -3.95%
- Variazione Mensile
- 7.35%
- Variazione Semestrale
- -60.75%
- Variazione Annuale
- -77.54%
21 settembre, domenica