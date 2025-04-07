Currencies / BJDX
BJDX: Bluejay Diagnostics Inc
1.53 USD 0.01 (0.65%)
Sector: Healthcare Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
BJDX exchange rate has changed by -0.65% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 1.51 and at a high of 1.57.
Follow Bluejay Diagnostics Inc dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BJDX News
- Bluejay Diagnostics advances sepsis test, plans FDA filing
- Bluejay Diagnostics announces CTO departure
- Crude Oil Gains 1%; Walgreens Posts Upbeat Earnings - Bluejay Diagnostics (NASDAQ:BJDX), CVRx (NASDAQ:CVRX)
- Dow Jumps Over 1,100 Points; US Small Business Sentiment Falls In March - Bluejay Diagnostics (NASDAQ:BJDX), CVRx (NASDAQ:CVRX)
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Bluejay Diagnostics (NASDAQ:BJDX)
- Nasdaq Surges Over 400 Points; China Pharma Shares Plummet - ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE), Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL)
- Why Chanson International Holding Shares Are Trading Higher By Around 170%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Baosheng Media Gr (NASDAQ:BAOS)
Daily Range
1.51 1.57
Year Range
1.26 12.50
- Previous Close
- 1.54
- Open
- 1.54
- Bid
- 1.53
- Ask
- 1.83
- Low
- 1.51
- High
- 1.57
- Volume
- 141
- Daily Change
- -0.65%
- Month Change
- 12.50%
- 6 Months Change
- -58.87%
- Year Change
- -76.46%
17 September, Wednesday
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 1.322 M
- Prev
- 1.428 M
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 1.394 M
- Prev
- 1.354 M
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- -6.4%
- Prev
- 5.2%
14:30
USD
- Act
-
- Fcst
- -1.708 M
- Prev
- 3.939 M
14:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.154 M
- Prev
- -0.365 M
18:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
18:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
18:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 4.50%
18:30
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev