BJDX: Bluejay Diagnostics Inc
1.53 USD 0.01 (0.66%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BJDX hat sich für heute um 0.66% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.47 bis zu einem Hoch von 1.56 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bluejay Diagnostics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
1.47 1.56
Jahresspanne
1.26 12.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.52
- Eröffnung
- 1.52
- Bid
- 1.53
- Ask
- 1.83
- Tief
- 1.47
- Hoch
- 1.56
- Volumen
- 149
- Tagesänderung
- 0.66%
- Monatsänderung
- 12.50%
- 6-Monatsänderung
- -58.87%
- Jahresänderung
- -76.46%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K