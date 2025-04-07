クォートセクション
通貨 / BJDX
BJDX: Bluejay Diagnostics Inc

1.52 USD 0.03 (1.94%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BJDXの今日の為替レートは、-1.94%変化しました。日中、通貨は1あたり1.48の安値と1.56の高値で取引されました。

Bluejay Diagnostics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

BJDX News

1日のレンジ
1.48 1.56
1年のレンジ
1.26 12.50
以前の終値
1.55
始値
1.56
買値
1.52
買値
1.82
安値
1.48
高値
1.56
出来高
278
1日の変化
-1.94%
1ヶ月の変化
11.76%
6ヶ月の変化
-59.14%
1年の変化
-76.62%
