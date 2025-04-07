通貨 / BJDX
BJDX: Bluejay Diagnostics Inc
1.52 USD 0.03 (1.94%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BJDXの今日の為替レートは、-1.94%変化しました。日中、通貨は1あたり1.48の安値と1.56の高値で取引されました。
Bluejay Diagnostics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
BJDX News
- Bluejay Diagnostics advances sepsis test, plans FDA filing
- Bluejay Diagnostics announces CTO departure
- Crude Oil Gains 1%; Walgreens Posts Upbeat Earnings - Bluejay Diagnostics (NASDAQ:BJDX), CVRx (NASDAQ:CVRX)
- Dow Jumps Over 1,100 Points; US Small Business Sentiment Falls In March - Bluejay Diagnostics (NASDAQ:BJDX), CVRx (NASDAQ:CVRX)
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Bluejay Diagnostics (NASDAQ:BJDX)
- Nasdaq Surges Over 400 Points; China Pharma Shares Plummet - ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE), Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL)
- Why Chanson International Holding Shares Are Trading Higher By Around 170%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Baosheng Media Gr (NASDAQ:BAOS)
1日のレンジ
1.48 1.56
1年のレンジ
1.26 12.50
- 以前の終値
- 1.55
- 始値
- 1.56
- 買値
- 1.52
- 買値
- 1.82
- 安値
- 1.48
- 高値
- 1.56
- 出来高
- 278
- 1日の変化
- -1.94%
- 1ヶ月の変化
- 11.76%
- 6ヶ月の変化
- -59.14%
- 1年の変化
- -76.62%
