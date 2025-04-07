통화 / BJDX
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
BJDX: Bluejay Diagnostics Inc
1.46 USD 0.06 (3.95%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BJDX 환율이 오늘 -3.95%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.46이고 고가는 1.56이었습니다.
Bluejay Diagnostics Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BJDX News
- Bluejay Diagnostics advances sepsis test, plans FDA filing
- Bluejay Diagnostics announces CTO departure
- Crude Oil Gains 1%; Walgreens Posts Upbeat Earnings - Bluejay Diagnostics (NASDAQ:BJDX), CVRx (NASDAQ:CVRX)
- Dow Jumps Over 1,100 Points; US Small Business Sentiment Falls In March - Bluejay Diagnostics (NASDAQ:BJDX), CVRx (NASDAQ:CVRX)
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Bluejay Diagnostics (NASDAQ:BJDX)
- Nasdaq Surges Over 400 Points; China Pharma Shares Plummet - ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE), Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL)
- Why Chanson International Holding Shares Are Trading Higher By Around 170%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Baosheng Media Gr (NASDAQ:BAOS)
일일 변동 비율
1.46 1.56
년간 변동
1.26 12.50
- 이전 종가
- 1.52
- 시가
- 1.52
- Bid
- 1.46
- Ask
- 1.76
- 저가
- 1.46
- 고가
- 1.56
- 볼륨
- 189
- 일일 변동
- -3.95%
- 월 변동
- 7.35%
- 6개월 변동
- -60.75%
- 년간 변동율
- -77.54%
20 9월, 토요일