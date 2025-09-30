- Visão do mercado
BETE: ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy
A taxa do BETE para hoje mudou para -0.60%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 78.75 e o mais alto foi 79.18.
Veja a dinâmica do par de moedas ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BETE hoje?
Hoje ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy (BETE) está avaliado em 79.18. O instrumento é negociado dentro de -0.60%, o fechamento de ontem foi 79.66, e o volume de negociação atingiu 6. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BETE em tempo real.
As ações de ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy pagam dividendos?
Atualmente ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy está avaliado em 79.18. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 39.84% e USD. Monitore os movimentos de BETE no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BETE?
Você pode comprar ações de ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy (BETE) pelo preço atual 79.18. Ordens geralmente são executadas perto de 79.18 ou 79.48, enquanto 6 e 0.04% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BETE no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BETE?
Investir em ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy envolve considerar a faixa anual 44.93 - 95.36 e o preço atual 79.18. Muitos comparam -1.09% e 50.13% antes de enviar ordens em 79.18 ou 79.48. Estude as mudanças diárias de preço de BETE no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF?
O maior preço de ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF (BETE) no último ano foi 95.36. As ações oscilaram bastante dentro de 44.93 - 95.36, e a comparação com 79.66 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF?
O menor preço de ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF (BETE) no ano foi 44.93. A comparação com o preço atual 79.18 e 44.93 - 95.36 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BETE em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BETE?
No passado ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 79.66 e 39.84% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 79.66
- Open
- 79.15
- Bid
- 79.18
- Ask
- 79.48
- Low
- 78.75
- High
- 79.18
- Volume
- 6
- Mudança diária
- -0.60%
- Mudança mensal
- -1.09%
- Mudança de 6 meses
- 50.13%
- Mudança anual
- 39.84%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8