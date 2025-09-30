- Обзор рынка
BETE: ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy
Курс BETE за сегодня изменился на -0.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 78.99, а максимальная — 79.15.
Следите за динамикой ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BETE сегодня?
ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy (BETE) сегодня оценивается на уровне 78.99. Инструмент торгуется в пределах -0.84%, вчерашнее закрытие составило 79.66, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BETE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy?
ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy в настоящее время оценивается в 78.99. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 39.51% и USD. Отслеживайте движения BETE на графике в реальном времени.
Как купить акции BETE?
Вы можете купить акции ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy (BETE) по текущей цене 78.99. Ордера обычно размещаются около 78.99 или 79.29, тогда как 2 и -0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BETE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BETE?
Инвестирование в ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy предполагает учет годового диапазона 44.93 - 95.36 и текущей цены 78.99. Многие сравнивают -1.32% и 49.77% перед размещением ордеров на 78.99 или 79.29. Изучайте ежедневные изменения цены BETE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF?
Самая высокая цена ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF (BETE) за последний год составила 95.36. Акции заметно колебались в пределах 44.93 - 95.36, сравнение с 79.66 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF?
Самая низкая цена ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF (BETE) за год составила 44.93. Сравнение с текущими 78.99 и 44.93 - 95.36 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BETE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BETE?
В прошлом ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 79.66 и 39.51% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 79.66
- Open
- 79.15
- Bid
- 78.99
- Ask
- 79.29
- Low
- 78.99
- High
- 79.15
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- -0.84%
- Месячное изменение
- -1.32%
- 6-месячное изменение
- 49.77%
- Годовое изменение
- 39.51%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8