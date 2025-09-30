КотировкиРазделы
BETE: ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy

78.99 USD 0.67 (0.84%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BETE за сегодня изменился на -0.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 78.99, а максимальная — 79.15.

Следите за динамикой ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BETE сегодня?

ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy (BETE) сегодня оценивается на уровне 78.99. Инструмент торгуется в пределах -0.84%, вчерашнее закрытие составило 79.66, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BETE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy?

ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy в настоящее время оценивается в 78.99. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 39.51% и USD. Отслеживайте движения BETE на графике в реальном времени.

Как купить акции BETE?

Вы можете купить акции ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy (BETE) по текущей цене 78.99. Ордера обычно размещаются около 78.99 или 79.29, тогда как 2 и -0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BETE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BETE?

Инвестирование в ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy предполагает учет годового диапазона 44.93 - 95.36 и текущей цены 78.99. Многие сравнивают -1.32% и 49.77% перед размещением ордеров на 78.99 или 79.29. Изучайте ежедневные изменения цены BETE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF?

Самая высокая цена ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF (BETE) за последний год составила 95.36. Акции заметно колебались в пределах 44.93 - 95.36, сравнение с 79.66 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF?

Самая низкая цена ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF (BETE) за год составила 44.93. Сравнение с текущими 78.99 и 44.93 - 95.36 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BETE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BETE?

В прошлом ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 79.66 и 39.51% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
78.99 79.15
Годовой диапазон
44.93 95.36
Предыдущее закрытие
79.66
Open
79.15
Bid
78.99
Ask
79.29
Low
78.99
High
79.15
Объем
2
Дневное изменение
-0.84%
Месячное изменение
-1.32%
6-месячное изменение
49.77%
Годовое изменение
39.51%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8