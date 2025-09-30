- Panoramica
BETE: ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy
Il tasso di cambio BETE ha avuto una variazione del -0.84% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 78.99 e ad un massimo di 79.15.
Segui le dinamiche di ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BETE oggi?
Oggi le azioni ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy sono prezzate a 78.99. Viene scambiato all'interno di -0.84%, la chiusura di ieri è stata 79.66 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BETE mostra questi aggiornamenti.
Le azioni ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy pagano dividendi?
ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy è attualmente valutato a 78.99. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 39.51% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BETE.
Come acquistare azioni BETE?
Puoi acquistare azioni ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy al prezzo attuale di 78.99. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 78.99 o 79.29, mentre 2 e -0.20% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BETE sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BETE?
Investire in ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy implica considerare l'intervallo annuale 44.93 - 95.36 e il prezzo attuale 78.99. Molti confrontano -1.32% e 49.77% prima di effettuare ordini su 78.99 o 79.29. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BETE con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF?
Il prezzo massimo di ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF nell'ultimo anno è stato 95.36. All'interno di 44.93 - 95.36, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 79.66 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF?
Il prezzo più basso di ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF (BETE) nel corso dell'anno è stato 44.93. Confrontandolo con gli attuali 78.99 e 44.93 - 95.36 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BETE muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BETE?
ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 79.66 e 39.51%.
- Chiusura Precedente
- 79.66
- Apertura
- 79.15
- Bid
- 78.99
- Ask
- 79.29
- Minimo
- 78.99
- Massimo
- 79.15
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- -0.84%
- Variazione Mensile
- -1.32%
- Variazione Semestrale
- 49.77%
- Variazione Annuale
- 39.51%
