QuotazioniSezioni
Valute / BETE
Tornare a Azioni

BETE: ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy

78.99 USD 0.67 (0.84%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BETE ha avuto una variazione del -0.84% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 78.99 e ad un massimo di 79.15.

Segui le dinamiche di ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni BETE oggi?

Oggi le azioni ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy sono prezzate a 78.99. Viene scambiato all'interno di -0.84%, la chiusura di ieri è stata 79.66 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BETE mostra questi aggiornamenti.

Le azioni ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy pagano dividendi?

ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy è attualmente valutato a 78.99. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 39.51% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BETE.

Come acquistare azioni BETE?

Puoi acquistare azioni ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy al prezzo attuale di 78.99. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 78.99 o 79.29, mentre 2 e -0.20% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BETE sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni BETE?

Investire in ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy implica considerare l'intervallo annuale 44.93 - 95.36 e il prezzo attuale 78.99. Molti confrontano -1.32% e 49.77% prima di effettuare ordini su 78.99 o 79.29. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BETE con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF?

Il prezzo massimo di ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF nell'ultimo anno è stato 95.36. All'interno di 44.93 - 95.36, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 79.66 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF?

Il prezzo più basso di ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF (BETE) nel corso dell'anno è stato 44.93. Confrontandolo con gli attuali 78.99 e 44.93 - 95.36 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BETE muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BETE?

ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 79.66 e 39.51%.

Intervallo Giornaliero
78.99 79.15
Intervallo Annuale
44.93 95.36
Chiusura Precedente
79.66
Apertura
79.15
Bid
78.99
Ask
79.29
Minimo
78.99
Massimo
79.15
Volume
2
Variazione giornaliera
-0.84%
Variazione Mensile
-1.32%
Variazione Semestrale
49.77%
Variazione Annuale
39.51%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8