BETE: ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy
Der Wechselkurs von BETE hat sich für heute um -0.60% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 78.75 bis zu einem Hoch von 79.18 gehandelt.
Verfolgen Sie die ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BETE heute?
Die Aktie von ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy (BETE) notiert heute bei 79.18. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.60% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 79.66 und das Handelsvolumen erreichte 6. Das Live-Chart von BETE zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BETE Dividenden?
ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy wird derzeit mit 79.18 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 39.84% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BETE zu verfolgen.
Wie kaufe ich BETE-Aktien?
Sie können Aktien von ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy (BETE) zum aktuellen Kurs von 79.18 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 79.18 oder 79.48 platziert, während 6 und 0.04% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BETE auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BETE-Aktien?
Bei einer Investition in ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy müssen die jährliche Spanne 44.93 - 95.36 und der aktuelle Kurs 79.18 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -1.09% und 50.13%, bevor sie Orders zu 79.18 oder 79.48 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BETE.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF?
Der höchste Kurs von ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF (BETE) im vergangenen Jahr lag bei 95.36. Innerhalb von 44.93 - 95.36 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 79.66 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF?
Der niedrigste Kurs von ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF (BETE) im Laufe des Jahres betrug 44.93. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 79.18 und der Spanne 44.93 - 95.36 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BETE live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BETE statt?
ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 79.66 und 39.84% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 79.66
- Eröffnung
- 79.15
- Bid
- 79.18
- Ask
- 79.48
- Tief
- 78.75
- Hoch
- 79.18
- Volumen
- 6
- Tagesänderung
- -0.60%
- Monatsänderung
- -1.09%
- 6-Monatsänderung
- 50.13%
- Jahresänderung
- 39.84%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8