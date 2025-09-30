- Aperçu
BETE: ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy
Le taux de change de BETE a changé de 3.67% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 78.40 et à un maximum de 79.98.
Suivez la dynamique ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BETE aujourd'hui ?
L'action ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy est cotée à 79.66 aujourd'hui. Elle se négocie dans 3.67%, a clôturé hier à 76.84 et son volume d'échange a atteint 10. Le graphique en temps réel du cours de BETE présente ces mises à jour.
L'action ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy verse-t-elle des dividendes ?
ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy est actuellement valorisé à 79.66. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 40.69% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BETE.
Comment acheter des actions BETE ?
Vous pouvez acheter des actions ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy au cours actuel de 79.66. Les ordres sont généralement placés à proximité de 79.66 ou de 79.96, le 10 et le 1.61% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BETE sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BETE ?
Investir dans ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy implique de prendre en compte la fourchette annuelle 44.93 - 95.36 et le prix actuel 79.66. Beaucoup comparent -0.49% et 51.04% avant de passer des ordres à 79.66 ou 79.96. Consultez le graphique du cours de BETE en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF ?
Le cours le plus élevé de ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF l'année dernière était 95.36. Au cours de 44.93 - 95.36, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 76.84 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF ?
Le cours le plus bas de ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF (BETE) sur l'année a été 44.93. Sa comparaison avec 79.66 et 44.93 - 95.36 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BETE sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BETE a-t-elle été divisée ?
ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 76.84 et 40.69% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 76.84
- Ouverture
- 78.40
- Bid
- 79.66
- Ask
- 79.96
- Plus Bas
- 78.40
- Plus Haut
- 79.98
- Volume
- 10
- Changement quotidien
- 3.67%
- Changement Mensuel
- -0.49%
- Changement à 6 Mois
- 51.04%
- Changement Annuel
- 40.69%
