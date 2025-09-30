- Visão do mercado
BEEZ: Honeytree U.S. Equity ETF
A taxa do BEEZ para hoje mudou para 0.33%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 33.19 e o mais alto foi 33.19.
Veja a dinâmica do par de moedas Honeytree U.S. Equity ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BEEZ hoje?
Hoje Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) está avaliado em 33.19. O instrumento é negociado dentro de 0.33%, o fechamento de ontem foi 33.08, e o volume de negociação atingiu 5. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BEEZ em tempo real.
As ações de Honeytree U.S. Equity ETF pagam dividendos?
Atualmente Honeytree U.S. Equity ETF está avaliado em 33.19. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.59% e USD. Monitore os movimentos de BEEZ no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BEEZ?
Você pode comprar ações de Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) pelo preço atual 33.19. Ordens geralmente são executadas perto de 33.19 ou 33.49, enquanto 5 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BEEZ no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BEEZ?
Investir em Honeytree U.S. Equity ETF envolve considerar a faixa anual 27.16 - 33.94 e o preço atual 33.19. Muitos comparam -0.39% e 10.52% antes de enviar ordens em 33.19 ou 33.49. Estude as mudanças diárias de preço de BEEZ no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Honeytree U.S. Equity ETF?
O maior preço de Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) no último ano foi 33.94. As ações oscilaram bastante dentro de 27.16 - 33.94, e a comparação com 33.08 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Honeytree U.S. Equity ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Honeytree U.S. Equity ETF?
O menor preço de Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) no ano foi 27.16. A comparação com o preço atual 33.19 e 27.16 - 33.94 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BEEZ em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BEEZ?
No passado Honeytree U.S. Equity ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 33.08 e 1.59% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 33.08
- Open
- 33.19
- Bid
- 33.19
- Ask
- 33.49
- Low
- 33.19
- High
- 33.19
- Volume
- 5
- Mudança diária
- 0.33%
- Mudança mensal
- -0.39%
- Mudança de 6 meses
- 10.52%
- Mudança anual
- 1.59%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8