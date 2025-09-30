- Übersicht
BEEZ: Honeytree U.S. Equity ETF
Der Wechselkurs von BEEZ hat sich für heute um 0.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 33.19 bis zu einem Hoch von 33.19 gehandelt.
Verfolgen Sie die Honeytree U.S. Equity ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BEEZ heute?
Die Aktie von Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) notiert heute bei 33.19. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.33% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 33.08 und das Handelsvolumen erreichte 5. Das Live-Chart von BEEZ zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BEEZ Dividenden?
Honeytree U.S. Equity ETF wird derzeit mit 33.19 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.59% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BEEZ zu verfolgen.
Wie kaufe ich BEEZ-Aktien?
Sie können Aktien von Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) zum aktuellen Kurs von 33.19 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 33.19 oder 33.49 platziert, während 5 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BEEZ auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BEEZ-Aktien?
Bei einer Investition in Honeytree U.S. Equity ETF müssen die jährliche Spanne 27.16 - 33.94 und der aktuelle Kurs 33.19 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.39% und 10.52%, bevor sie Orders zu 33.19 oder 33.49 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BEEZ.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Honeytree U.S. Equity ETF?
Der höchste Kurs von Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) im vergangenen Jahr lag bei 33.94. Innerhalb von 27.16 - 33.94 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 33.08 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Honeytree U.S. Equity ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Honeytree U.S. Equity ETF?
Der niedrigste Kurs von Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) im Laufe des Jahres betrug 27.16. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 33.19 und der Spanne 27.16 - 33.94 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BEEZ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BEEZ statt?
Honeytree U.S. Equity ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 33.08 und 1.59% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 33.08
- Eröffnung
- 33.19
- Bid
- 33.19
- Ask
- 33.49
- Tief
- 33.19
- Hoch
- 33.19
- Volumen
- 5
- Tagesänderung
- 0.33%
- Monatsänderung
- -0.39%
- 6-Monatsänderung
- 10.52%
- Jahresänderung
- 1.59%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8